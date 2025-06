Nejste v tom sami. Jedna z nejoblíbenějších aplikací na světě nefunguje na Nintendo Switch 2

Už první generace herní konzole Nintendo Switch byla známá tím, že japonská společnost ji držela co možná nejvíce zaměřenou na hraní her. Ačkoli v Nintendo Store nějaké ty aplikace najdete, vesměs se jedná jen o záležitosti, které se týkají herní tematiky, jako je třeba streamovací platforma Twitch. Na brouzdání sociálními sítěmi či na internetový prohlížeč můžete zapomenout – podle Nintenda máte tyto aplikace všude jinde a když chytnete do ruky Switch, máte se plně soustředit na hraní. I když je to v dnešní době trochu podivný přístup, musíme uznat, že na tom přeci jen něco je.

Z „povolených aplikací“ se na prvním Switchi nacházel také YouTube, na kterém najdete přehršel různého audiovizuálního obsahu, nicméně můžete skrze něj sledovat také herní streamy, či přenosy Nintendo Direct. Ani tak se ale Nintendu příliš YouTube povolit nechtělo a trvalo to více než dva a půl roku, než známá video platforma na Switch dorazila. V případě druhé generace prozatím první zákazníci na aplikaci YouTube také čekají, byť pravděpodobně nebudou muset čekat tak dlouho, jako v případě první generace.

We're working with Nintendo to make YouTube available on the Switch 2 soon. For a list of devices YouTube is available on, head over here: https://t.co/1teYC2AvM5

