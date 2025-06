Nejrychlejší na světě: Chrome od Googlu zadupal konkurenci na prach

Chrome je nejrychlejší prohlížeč na světě

Jeho výsledek v benchmarku Speedometer 3 nedal konkurenci žádnou šanci

Nyní jsou na tahu ostatní, aby se pokusili Chrome překonat

Když se řekne internetový prohlížeč, pro řadu z náš je to Google Chrome. Ostatně se jedná o nejoblíbenější prohlížeč na světě a to s poměrně značným odstupem. I když o něm koluje řada vtipů, například co se týká jeho takřka neukojitelných požadavků na množství RAM, stále platí za jeden z nejlepších nástrojů, jak prozkoumávat hluboké taje internetu. Že je Google Chrome rychlý jsme věděli, ale až nyní je to oficiální.

Rychlý jako blesk

Google totiž nyní oznámil, že jeho prohlížeč Chrome získal „nejvyšší skóre v historii“ v benchmarkovém testu Speedometer 3. Ten je navržen k měření výkonu prohlížečů a byl vytvořen ve spolupráci firem Google, Apple, Intel, Microsoft a Mozilla. Test je navržen tak, aby měřil odezvu webu prostřednictvím několika různých zatížení, jako je parsování HTML, zpracování JavaScriptu a JSON, vykreslování pixelů, aplikace CSS a další. Optimalizace, které Google implementoval v průběhu posledního roku, přinesly od srpna 2024 10% zlepšení výkonu, což podle Googlu vede k lepšímu zážitku z prohlížení webu pro koncové uživatele.

„Tým výrazně optimalizoval rozložení paměti mnoha interních datových struktur v komponentách DOM, CSS, rozložení a vykreslování. Blink nyní zabraňuje zbytečnému zatěžování systémové paměti tím, že udržuje stav, s ohledem na přístupové vzorce, a maximalizuje tak využití cache procesoru. Tam, kde interní paměť již využívala garbage collection v Oilpanu, např. DOM, bylo využití rozšířeno převedením typů z malloc na Oilpan,“ stojí ve vyjádření Googlu.

Na MacBooku Pro M4 s macOS 15 dosáhl Chrome 139 v benchmarkovém testu skóre 52,35, což je rozhodně sympatický výsledek. Je otázkou, jak zareagují ostatní společnosti stojící za dalšími prohlížeči a zda se pokusí v dohledné době Google překonat.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.