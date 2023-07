Nejobávanější hacker světa zemřel v 60 letech. Prohrál boj s rakovinou

Kevin Mitnick patřil k nejobávanějším internetovým hackerům 20. století

Zemřel před pár dny ve věku 59 let na agresivní rakovinu slinivky břišní

Společnost KnowBe4 na svých oficiálních stránkách zveřejnila zprávu o posledním rozloučení se svým spolumajitelem, americkým kyberbezpečnostním expertem a bývalým hackerem, Kevinem Mitnickem. Ten patřil svého času k nejobávanějším počítačovým hackerům a podle mnoha expertů jde o „nejznámějšího hackera na světě“. V pozdější fázi svého života se živil jako konzultant a poradce v oblasti kyberbezpečnosti. Zároveň se léčil s rakovinou slinivky břišní, které nakonec v 59 letech podlehl.

Největší hacker 20. století

Kevin Mitnick se narodil 6. srpna 1963, v losangeleské čtvrti San Fernando Valley. Od útlého věku se zajímal o rozvíjející se trh s počítači, informačními technologiemi a také se zhlédl ve zkoumání lidské psychologie a tzv. sociálním inženýrství.

Sociální inženýrství je způsob manipulace lidí za účelem provedení určité akce nebo získání určité informace. V současnosti se se sociálním inženýrstvím setkáváme nejčastěji u internetových podvodů a šmejdů. je způsob manipulace lidí za účelem provedení určité akce nebo získání určité informace. V současnosti se se sociálním inženýrstvím setkáváme nejčastěji u internetových podvodů a šmejdů.

Mitnickovou libůstkou byl tzv. phreaking, tedy pronikání do telefonních sítí navoláváním operátorů a komunikace s pracovníky poskytovatelů sítě. Ještě na střední škole byl Mitnick schopen získat pouhým voláním na asistenční linky informace o uživatelích, možnost měnit nastavení služeb a dokonce získal i přístup k telefonním hovorům dalších lidí. Již v 17 letech byl dokonce tak nadaný v „oblbování“ lidí, že pro něj nebyl problém zmíněné informace získat i na základě osobní schůzky.

Prokazatelného porušení zákona se Mitnick dopustil na univerzitě, když se pomocí počítačového hackingu naboural do DEC, jedné z prvních společností zaměřených na vývoj softwaru pro osobní počítače. Později se Kevin Mitnick dokázal kombinací hackingu a sociálního inženýrství nabourat i do interních systémů firem Nokia, Motorola, NEC nebo Fujitsu Siemens. Údajně pronikl i do systémů amerického Applu, není o tom však moc důkazů.

Pět let ve vězení a „povinné polepšení“

Agenti FBI Mitnicka dlouho sledovali a příslovečná past sklapla v únoru 1995, kdy si pro tehdy 31letého Američana došli do jeho bytu ve městě Raleigh v Severní Karolíně. Mitnickovo zatčení pobouřilo komunitu hackerů, kteří se pak nabourali na tehdy nejnavštěvovanější web Yahoo! a vyvěsili tam bannery „Free Kevin“.

Mitnick si odseděl 5 let ze svého trestu a musel slíbit, že je napraven a že využije své znalosti pro obecné dobro. Soud mu ale i přesto zakázal používat jakékoliv moderní technologie nebo třeba mobilní telefon, nesměl také legálně profitovat ze svého životního příběhu. Soudní zákaz byl později zmírněn a Mitnick nakonec dostal i svobodný přístup k internetu.

Po povinném „polepšení“ se dal na dráhu poradenství v oblasti internetové bezpečnosti. Založil firmu Mitnick Security Consulting a do své smrti spoluvlastnil společnost KnowBe4. Obě se zaměřují na firemní (B2B) poradenství týkající se bezpečnosti v kyberprostoru. Mitnick také napsal několik knih, při premiéře jedné z nich v rámci světové tour zamířil i do České republiky, konkrétně v roce 2003.

Podle webu KnowBe4 se Kevin Mitnick posledních 14 měsíců léčil z rakoviny slinivky břišní. Bohužel, tato forma rakoviny patří k těm nejzákeřnějším vůbec, málokdy se stane, že neskončí fatálně. Onemocnění slinivky břišní se stalo osudné například i Stevu Jobsovi, spoluzakladateli společnosti Apple. Kevin Mitnick zemřel 16. července 2023, necelý měsíc před 60. narozeninami.