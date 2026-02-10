TOPlist

Nejnovější MacBook Pro je teď za super cenu. Víme, kde vychází o 2 500 Kč výhodněji

10. 2. 18:51
Notebook Apple MacBook Air

Nejlepší chvíle na to pořídit nový Mac právě přišla. Oblíbený MacBook Air M4 zamířil do slevy a vy tak můžete ušetřit až 5 tisíc. V akci ho koupíte za pouhých 24 989 Kč, cenu ale můžete snížit výkupním bonusem o dalších 2 500 Kč, a dostat se tak na částku 22 489 Kč. Běžně přitom stojí 27 989 Kč. Pokud se vám ale nechce platit celou částku najednou, v Mobil Pohotovosti je možné si MacBook Air pronajmout, a to už za 569 Kč měsíčně.

MacBook Air nejvýhodněji

MacBook Air pořídíte už od 22 489 Kč, což je skvělá cena vzhledem k tomu, že patří dlouhodobě mezi ty nejpopulárnější notebooky na trhu. Nabízí tenké a lehké tělo, špičkové zpracování a díky čipu M4 i dostatek výkonu pro práci, studium i zábavu.

Běžná cena modelu je 27 989 Kč, nyní ho ale pořídíte úplně nejlevněji, a to jednak díky slevě, kterou Mobil Pohotovost nabízí, a také díky výkupnímu bonusu ve výši 2 500 Kč.

Výhodně pořídíte ale i lepší MacBook Pro 14‘‘, který můžete mít také levněji o 2 500 Kč díky bonusu k výkupu.

Ceny po slevě a výkupním bonusu:

Kromě klasického nákupu stojí za zmínku i pronájem MacBooku Air, který vyjde na 569 Kč měsíčně. Díky tomu za tři roky používání zaplatíte jenom 20 484 Kčmísto částky 24 989 Kč. Jde tak o ideální volbu pro ty, kteří chtějí zařízení bez vysoké vstupní investice. Po celé 3 roky je MacBook navíc chráněný zárukou a pokud se s ním něco stane, Mobil Pohotovost vám po dobu záruční opravy půjčí náhradní MacBook zdarma.

