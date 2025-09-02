Nejnovější Fold od Samsungu má problém, stejný trápil i jeho předchůdce

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 2. 9. 12:00
0
Samsung Galaxy Z Fold 7
  • Nejdražší ohebný telefon od Samsungu trápí nepříjemný problém
  • Někteří uživatelé hlásí, že i přes opatrné zacházení se z něj odlupuje barva
  • Stejný problém trápil i předchozí skládačku Galaxy Z Fold 6

Nejnovější skládačky od Samsungu jsou na pultech obchodů přibližně měsíc, ale už nyní uživatelé hlásí první problémy, které se na smartphony s prémiovou cenou nesluší. Jak upozornil server Android Authority, několik majitelů Galaxy Z Fold 7 hlásí, že se z jejich zařízení odlupuje barva, přesněji řečeno eloxovaný povrch. A nejde přitom o žádné mechanické poškození, které by mohlo vzniknout třeba pádem.

Galaxy Z Fold 7 řeší podobný problém jako jeho předchůdce

Informace se začaly objevovat na Redditu téměř před třemi týdny. V několika příspěvcích a komentářích se objevily i fotografie hliníkového rámu, na kterých byly vidět chybějící části barvy v blízkosti tlačítka napájení, kolem portu USB-C a podél bočních lišt. Jeden z majitelů, který tvrdí, že s telefonem zacházel v rukavičkách, uvedl, že se povrchová úprava začala odlupovat, přestože vždy používal pouze 25W nabíječku Samsung a kvalitní pouzdro. Jiný uvedl, že se probudil a uviděl něco, co vypadalo jako smítko, aby po dalším odlupování povrchové úpravy zjistil, že se jedná o holý kus hliníku.

Samsung neřeší tento problém poprvé. Téměř stejný problém se v loňském roce objevil i v případě skládačky Fold 6. To přimělo Samsung k vydání dodatečných pokynů, podle kterých by špatně uzemněné nabíječky třetích stran mohly zhoršit eloxování skládacích zařízení. Jihokorejský obr doporučil používat pouze originální nabíječky a varoval, že ty vyráběné třetími stranami mohou způsobit korozi ochranného povrchu. Aktuální stížnosti uživatelů ovšem tvrdí, že používali pouze originální příslušenství, zatímco jiní poukazují na to, že by se eloxovaná vrstva za normálních okolností neměla vůbec odlupovat.



Samsung Galaxy Z Fold 7: podrobná česká recenze



Nepřehlédněte

Recenze Samsung Galaxy Z Fold 7: největší inovace v historii

Reakce ze strany zákaznického servisu Samsungu jsou smíšené. Několik uživatelů uvádí, že jim bylo řečeno, že na kosmetické poškození se záruka nevztahuje, protože nemá vliv na funkčnost. Jiní, jako například majitelé Galaxy Z Fold 7 z Dánska, tvrdí, že Samsung přijal telefon k posouzení, zda závada splňuje podmínky pro opravu nebo výměnu. Jak se k tomuto nepříjemnému problému gigant ze Soulu oficiálně postaví, je prozatím záhadou.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Ukrajinský dron
Rusko bez signálu: ukrajinské drony na Krymu vyřadily navigační systém GLONASS
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 9:35
7
iPhone 17: takto mají vypadat všechny letošní modely
Evropané už nezasunou. Letošní iPhony u nás mají přijít o stěžejní součást
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 8:00
9
Robot sestavující bombu za dohledu člověka (ilustrační obrázek)
Umělá inteligence se dá snadno obelhat! Stačí správná slova a řekne i to, co by neměla
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 7:00
3
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra
Trh chytrých hodinek má nového lídra. Apple předehnala čínská konkurence
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 20:15
0

Kapitoly článku