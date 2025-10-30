Nejlepší Vivo všech dob v prodeji! Známe českou cenu i bonusy pro nejrychlejší zákazníky

- Vivo X300 a X300 Pro se začínají prodávat v Česku, oba zdobí sebevědomá cenovka
- X300 Pro je dokonce historicky nejdražším telefonem Vivo na českém trhu
- Vyjde na necelých 35 tisíc korun, kompaktní základní model vyjde na 27 tisíc korun
Jen 17 dní po svém uvedení na domácím čínském trhu putují vlajkové modely Vivo X300 a X300 Pro (recenze) i na vybrané evropské trhy, samozřejmě včetně Česka. K dispozici budou oba dva, malý i velký, každý ale pouze v jediné konfiguraci a jen v některých barvách. Pojďme se ještě jednou podívat na oba telefony v kontextu jejich tuzemské ceny, která byla s dnešním vstupem na trh konečně odhalena.
Vivo X300 Pro se slevou 3 000 korun
Vivo X300 Pro je díky své výbavě, kombinaci výborného fotoaparátu, výkonu a velkého displeje rozhodně zajímavějším z dvojice. Nicméně jeho cena je podstatně vyšší. Dokonce jde o dosud nejdražší vlajkový model značky prodávaný na českém trhu. K dispozici bude pouze jediná paměťová konfigurace 16/512 GB a na výběr je z černé nebo béžové barevného varianty. Doporučená cena je 34 999 Kč včetně DPH, Připomeneme, že vloni stálo Vivo X200 Pro 29 999 Kč.
Nicméně výrobce se snaží vyvážit podstatně vyšší cenovku sympatickými zaváděcími slevami a bonusy pro zákazníky, kteří si telefon pořídí od 30. října do 30. listopadu. Konkrétně jde o tyto výhody:
- slevu 3 000 Kč,
- výkupní bonus 3 000 Kč za starý telefon,
- 50% slevu na Vivo Zeiss 2,35× Telephoto Extender Kit (původní cena 9 999 Kč, po slevě 4 999 Kč),
- Vivo Grip Kit se zabudovanou baterií a odolným krytem v hodnotě 4 999 Kč,
- rychlou nabíječku 90W Flash Charger v hodnotě 599 Kč.
U Mobil Pohotovosti si můžete cenu vivo X300 Pro srazit až o 6 000 Kč díky zaváděcí slevě a bonusu. K telefonu také dostanete dva dárky včetně Fotokitu v hodnotě 5 tisíc.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,98 × 75,48 × 7,99 mm, hmotnost: 226 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5440 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Vivo X300 v růžovém stylu
Základní model Vivo X300 je oproti tomu menší, skoro až kompaktní, s 6,31″ displejem, ale ne o tolik menším akumulátorem s kapacitou 5 360 mAh. Také základní model je k dispozici v konfiguraci 16/512 GB, ale pro změnu je dostupný jen v jediné barevné variantě, a sice perleťově růžové. Doporučená cena je 26 999 Kč, nicméně i zde Vivo připravilo úvodní balíček slev a dárků:
- sleva 2 000 Kč,
- výkupní bonus za starý telefon další 2 000 Kč,
- bezdrátová sluchátka vivo TWS 2e,
- nabíječku 90W Flash Charger.
U obou telefonů platí také prodloužená záruka na telefon 3 roky a na opravu baterie dokonce 5 let. V kombinaci se 7letou podporou bezpečnostních aktualizací systému Android jde o velmi pěkný výhled do budoucna.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5360 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Podrobnou recenzi modelu Vivo X300 Pro si můžete přečíst zde. Test kompaktnějšího Vivo X300 pro vás aktuálně chystáme.