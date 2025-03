Nejlepší smartphone kolem 10 tisíc? Srovnáváme novinky představené na MWC

Veletrh MWC letos přinesl několik zajímavých smartphonů střední třídy

Nejčastěji byly zastoupeny telefony s cenou okolo 10 tisíc korun

Žádný z nich není dokonalý, konečný výběr tak bude záviset na preferencích jednotlivých uživatelů

Dnes zavírá své brány letošní ročník veletrhu MWC, na kterém byly v minulých dnech představeny spousty zajímavých telefonů, počítačů a všemožných elektronických hraček a konceptů. Potěšující je, že v době postcovidové tradiční barcelonská událost ožívá plnými doušky a k premiéře nových zařízení ji využívá čím dál více výrobců – letos zde například odprezentoval své nové smartphony střední třídy korejský Samsung, i když v minulých letech pro ně připravoval vlastní akce.

Střední třída byla koneckonců na veletrhu MWC nejvíce zastoupená, kromě novinek od Samsungu se v cenové kategorii okolo 10 tisíc v Barceloně „narodily“ i nové telefony od Realme nebo Nothing. Jaký z telefonů nás z nového výběru nejvíce zaujal a lze jej považovat za nejlepší koupi? Záleží na preferencích uživatele.

Konstrukce a odolnost

V jedné věci jsou dnešní smartphony poněkud nutné – drtivá většina má displej okolo 6,7″, takže milovníci kompaktních zařízení mají jednoduše smůlu. Samsung téměř sjednotil velikost svých novinek Galaxy A26, A36 a A56, takže v rozhodovacím procesu nebude velikost rozhodujícím parametrem.

Může jím ale být samotná konstrukce – zatímco Galaxy A56, A36 a Realme 14 Pro se pyšní kovovým rámečkem, Nothing Phone (3a) a (3a) Pro mají boky z plastu. Překvapivě jsou ale ze všech porovnávaných telefonů nejtěžší – jejich hmotnost přesahuje 200 gramů. Telefony od Nothing také prohrávají i ve voděodolnosti – pyšní se pouze krytím IP64, zatímco u Samsungu je to IP67, u Realme dokonce IP68/69. V této kategorii je tak pořadí vcelku jasné:

Realme 14 Pro Samsung Galaxy A56/A36 Nothing Phone (3a) a (3a) Pro

Displej

Co se týče displeje, je vcelku jedno, jaký telefon si vyberete – ve všech případech získáte zhruba 6,7″ obrazovku typu OLED s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Displeje všech „soutěžících“ chrání ochranné sklo, a i když v Nothing nasadili méně známé sklo Panda Glass, na celkové odolnosti se tento fakt nijak negativně neprojevil.

Asi největší rozdíl mezi displeji telefonů činí maximální jas, který je tabulkově nejvyšší u Realme. Rozdíly jsou ale minimální: Realme 1400 nitů, Nothing 1 300 nitů, Samsung 1 200 nitů. V této kategorii tak nevidíme vítěze.

Výkon

Naopak poměrně výrazné rozdíly jsou v oblasti čipsetů, kde spolu bojují čipy od MediaTeku, Qualcommu a Samsungu. Všechny použité procesory jsou vyrobené 4nm procesem, podle benchmarku AnTuTu je pořadí následující (zdroj NanoReview):

Samsung Galaxy A36: Snapdragon 6 Gen 3 – 620 769 bodů Realme 14 Pro: Dimensity 7300 – 675 069 bodů Nothing Phone (3a) a (3a) Pro: Snapdragon 7s Gen 3 – 750 366 bodů Samsung Galaxy A56: Exynos 1580 – 903 759 bodů

Kapacita úložiště

Co se týče úložiště, zde je výběr poměrně široký a rozdíly mezi jednotlivými značkami se liší ve stokorunách. U všech značek lze za cenu okolo 10 tisíc získat 256GB úložiště, což je v této třidě dostatečná hodnota. Bodík k dobru si nepřipíše žádný z telefonů ani za podporu paměťových karet, protože tento prvek ve střední třídě zdá se zcela vymizel.

Fotoaparáty

Velké rozdíly nás ale překvapivě čekají v oblasti fotoaparátů. Zde jednoznačně vedou smartphony od Nothing, které jako jediné disponují teleobjektivy – základní Nothing Phone (3a) zvládne 2× optické přiblížení, Nothing Phone (3a) Pro dokonce 3×. Telefony od Samsungu nabízí takový zlatý střed, na chvost tentokrát řadíme Realme – tento telefon s cenou startující na 9 999 korunách má totiž pouze jeden použitelný fotoaparát, tím druhým je zbytečná 2Mpx hloubková kamerka. Pořadí je tedy následující:

Nothing Phone (3a) a (3a) Pro Samsung Galaxy A56/A36 Realme 14 Pro

Baterie a nabíjení

V této kategorii je vítěz poměrně jednoznačný – Realme 14 Pro se pyšní křemíkovou baterií s kapacitou 6 000 mAh a podporou 45W nabíjení. Telefony od Nothing se sice nabíjí ještě o trochu rychleji (50 wattů), avšak kapacita akumulátoru je „pouze“ 5 000 mAh. Stejnou kapacitu mají i telefony od Samsungu, avšak u nich je nabíjení pomalejší – 45 wattů. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí u všech modelů:

Realme 14 Pro Nothing Phone (3a) a (3a) Pro, Samsung Galaxy A56/A36

Operační systém a podpora

Všechny srovnávané smartphony běží na operačním systému Android 15, ovšem každý výrobce k němu přistupuje jinak – máme zde různé grafické a funkční nadstavby a také různě dlouhou softwarovou podporu. Zatímco nadstavba je do jisté míry závislá na vkusu uživatele, softwarovou podporu má neoddiskutovatelně nejlepší Samsung – ten i u svých nejlevnějších smartphonů poskytuje garanci 6 let systémových aktualizací. U Nothing jsou to 3 roky, u Realme pouze dva. Pořadí je tak jednoznačné:

Samsung Galaxy A56/A36 Nothing Phone (3a) a (3a) Pro Realme 14 Pro

Jaký telefon si vyberete?

Jak je patrné, dnešní srovnání nemá jasného vítěze. Požadujete nejvyšší výkon a nejdelší softwarovou podporu? Kupte si některý ze Samsungů. Je pro vás důležitý hlavně univerzální fotoaparát? Telefony od Nothing jsou jasnou volbou. Potřebujete maximální výdrž na jedno nabití a co nejvyšší odolnost? Realme vás nezklame. Chcete mít všechno v jednom? Musíte se poohlédnout jinde nebo si připlatit. Realme 14 Pro+ je na tom například s fotoaparáty mnohem lépe, ovšem za znak „+“ se v tomto případě připlácí 4 tisíce korun. A to už se nacházíme mezi úplně jinou konkurencí.

Ceny

128 GB 256 GB Samsung Galaxy A36 9 499 Kč (zaváděcí 8 999 Kč) 10 999 Kč (zaváděcí 9 999 Kč) Nothing Phone (3a) 9 199 Kč 10 399 Kč Realme 14 Pro 9 999 Kč není známá Samsung Galaxy A56 11 999 Kč (zaváděcí 10 999 Kč) 12 999 Kč (zaváděcí 10 999 Kč) Nothing Phone (3a) Pro – 11 999 Kč