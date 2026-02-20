Nejlepší animák roku? Toy Story 5 dorazí do českých kin v červnu

- Toy Story 5 láká novým trailerem na spor tradičních hraček a moderních technologií
- Šerif Woody a Buzz Rakeťák se znovu spojí v boji proti tabletu Lilypad
- Premiéra v českých kinech je naplánovaná na 18. června
Studio Pixar potvrzuje letošní příchod svého nového – a notně očekávaného – filmu ze série Toy Story: Příběh hráček. Už v polovině června dorazí do kin páté pokračování jednoho z nejznámějších animovaných filmů všech dob. Toy Story 5 nemá žádný podtitul, ale z nově uvedené ukázky je patrné, že nosnou myšlenkou bude souboj běžných hraček se světem moderních technologií.
Souboj hraček a „Žabletky“
O Toy Story 5 jsme poprvé slyšeli v listopadu, kdy vyšel krátký teaser trailer. Ve čtvrtek večer pak studio Pixar vypustilo plnohodnotnou 2,5minutovou upoutávku, která potvrzuje jak návrat dobře známých postav, jako je šerif Woody a Buzz Rakeťák, tak i ústřední motiv filmu. Tradiční hračky z předchozích dílů série zde totiž budou bojovat s moderní technologií v podobě tabletu Lilypad (v dabingu Žabletka).
„Hračky jsou zpět a tentokrát jsou Buzz Rakeťák, Woody, Jessie a zbytek party postaveni před novou výzvu, když se setkají tváří v tvář s Lilypadem, zbrusu novým tabletem, který přichází s vlastními převratnými nápady o tom, co je nejlepší pro malou Bonnie. Bude hraní ještě někdy jako dřív?“ stojí v oficiálním prohlášení Pixaru.
Toy Story 5 dorazí 18. června
Obsazení zůstává z předchozích let vyloženě hvězdné. Tom Hanks jako Woody, Tim Allen jako Buzz, Joan Cusack mluví kovbojku Jessie. Nově se objeví také americká herečka s korejskými kořeny Greta Lee, která promluví hlasem hlavního záporáka Lilypad. Český dabing zatím nebyl potvrzen, lze však očekávat, že hlasy hlavních postav promluví osvědčené trio Michal Dlouhý, Zbyšek Pantůček a Barbora Munzarová.
Toy Story 5: Příběh hraček bude mít premiéru v českých kinech už letos, a to 18. června. O lokální distribuci se postará společnost Falcon, která již potvrdila uvedení do kin v polovině června.