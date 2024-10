Retro okénko: Pixar změnil způsob, jakým vnímáme animované filmy

Filmové studio Pixar vytvořilo za dobu své existence řadu ikonických animovaných snímků

Mezi ně patří například Příběh hraček, Příšerky, s. r. o., Hledá se Nemo, V hlavě nebo Úžasňákovi

Důležitou měrou se na úspěchu Pixaru podepsal také Steve Jobs

Asi nenajdeme nikoho, kdo by aspoň neslyšel o filmových snímcích jako Příšerky, s. r. o., Hledá se Nemo, Příběh hraček nebo třeba V hlavě. Tyto ikonické animované filmy jsou dílem studia Pixar, které do značné míry změnilo naše vnímání animovaných snímků a výrazně posunulo hranice počítačové animace. Jak šel čas s touto hollywoodskou ikonou, která i přes nelehké začátky zaznamenala celosvětový úspěch? A jakou roli v příběhu hraje Steve Jobs?

Skromné začátky vystřídal velký úspěch

Společnost Pixar vznikla v roce 1974, kdy zakladatel New York Institute of Technology (NYIT) Alexander Schure, který byl zároveň majitelem tradičního animačního studia, založil Computer Graphics Lab (CGL) a přijal počítačové vědce, kteří sdíleli jeho ambice vytvořit první počítačem vytvořený film na světě. Schure investoval do laboratoře značné finanční prostředky, přibližně 15 milionů dolarů (cca 2,1 miliardy korun po započtení inflace), čímž poskytl skupině potřebné zdroje, ale přispěl k finančním potížím NYIT.

Skupina si nakonec uvědomila, že k dosažení svého cíle potřebuje pracovat ve skutečném filmovém studiu. Francis Ford Coppola poté pozval Smithe na třídenní mediální konferenci, kde se společně s Georgem Lucasem podělili o své vize budoucnosti digitální filmové tvorby. Když Lucas skupinu oslovil a nabídl jim práci ve svém studiu, šest zaměstnanců přešlo do Lucasfilmu, přičemž další následovali.

Klíčovým rokem pro Pixar byl 1986, kdy se společnost osamostatnila. Lucasovo hledání investorů vedlo k nabídce Steva Jobse, která se mu zpočátku zdála příliš nízká. Nakonec ji přijal poté, co zjistil, že není možné najít jiné investory. Jobs, který byl v roce 1985 vyhozen z Applu, byl v té době zakladatelem a generálním ředitelem nové počítačové společnosti NeXT. Dne 3. února 1986 zaplatil Georgi Lucasovi 5 milionů dolarů (cca 323 milionů korun po započtení inflace) z vlastních peněz za práva na technologie, vložil do společnosti 5 milionů dolarů v hotovosti jako kapitál a stal se členem správní rady jako její předseda.

Steve Jobs byl klíčovou osobností Pixaru

Navzdory příjmům z z řady různých projektů společnost stále prodělávala a Steve Jobs jako předseda představenstva, a nyní i majitel, často uvažoval o jejím prodeji. Ještě v roce 1994 Jobs uvažoval o prodeji Pixaru jiným společnostem, například Hallmark Cards, spoluzakladateli Microsoftu Paulu Allenovi a generálnímu řediteli a spoluzakladateli společnosti Oracle Larrymu Ellisonovi.

Poté, co se od newyorských kritiků dozvěděl, že Příběh hraček bude pravděpodobně hitem, a potvrdil, že jej Disney bude distribuovat ve vánoční sezóně 1995, rozhodl se dát Pixaru ještě jednu šanci. Tah to byl geniální – Příběh hraček vydělal celosvětově více než 373 milionů dolarů (cca 17,6 miliard korun po započtení inflace), a když společnost Pixar 29. listopadu 1995 uspořádala primární veřejnou nabídku akcií, překonala jako největší IPO roku společnost Netscape.

Firmy Pixar a Disney nicméně měly neshody ohledně výroby pokračování s názvem Toy Story 2. Film měl původně zamířit rovnou na videokazety, ale nakonec byl uveden také v kinech. Pixar požadoval, aby byl film započítán do dohody o třech filmech, ale v Disney to odmítli. Obě společnosti se deset měsíců pokoušely dosáhnout nové dohody, ale nakonec neuspěly.

Akvizice Disney společnosti pomohla v další tvorbě

Neshody mezi Stevem Jobsem a předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Disney Michaelem Eisnerem způsobily, že jednání byla v roce 2004 ukončena, Disney založil společnost Circle Seven Animation a Jobs prohlásil, že Pixar aktivně hledá jiné partnery než Disney. Navzdory tomuto oznámení a několika jednáním se společnostmi Warner Bros., Sony Pictures a 20th Century Fox společnost Pixar nezahájila jednání s dalšími distributory.

V očekávání akvizice Pixaru Disney uzavřely obě firmy distribuční smlouvu pro uvedení filmu Ratatouille v roce 2007, aby bylo zajištěno, že v případě neúspěchu akvizice bude tento snímek uveden skrze distribuční kanály Disney. Na rozdíl od dřívější dohody s Pixarem měl Ratatouille zůstat majetkem filmového studia a Disney by za něj dostala pouze distribuční poplatek. Dokončení akvizice však tuto distribuční dohodu zrušilo. Po delším vyjednávání se Disney s Pixarem nakonec 24. ledna 2006 dohodla na akvizici za přibližně 7,4 miliardy dolarů (cca 266 miliard korun po započtení inflace).

Po akvizici začal největší boom v historii Pixaru, když světlo světa spatřily nové snímky jako Auta, Ratatouille, Vzhůru do oblak, Rebelka či V hlavě, stejně jako pokračování snímků Příběh hraček, Příšerky, s. r. o., Hledá se Nemo nebo Úžasňákovi. Zajímavostí v případě Pixaru je také česká stopa v podobě Jana Pinkavy, který režíroval krátký film Geriho hra a byl spolurežisérem a spoluautorem příběhu k filmu Ratatouille, přičemž oba tyto snímky obdržely Oscara. Jaké filmy z dílny Pixaru patří mezi vaše nejoblíbenější? Dejte nám vědět do komentářů.