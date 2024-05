Retro okénko: webové stránky Applu dlouho nevyčnívaly, změna přišla s prvním iPhonem

Webové stránky Applu byly dlouho ošklivým kačátkem společnosti

Výrazná změna přišla s příchodem prvního iPhonu v roce 2007

Od té doby se vzhled stránek příliš nezměnil

Kdo by neznal společnost Apple. Ikonická firma s nakousnutým jablíčkem ve znaku, která datuje svůj vznik do roku 1976, několikrát proměnila svět technologií a způsob, jakým o nich uvažujeme. To je především zásluhou zakladatele Steva Jobse, který svou mnohdy až maniakální posedlostí detaily a dokonalostí doháněl řadu pracovníků, přátel i rodinných příslušníků k šílenství. S příchodem internetu se vstupní branou pro zkoumání produktů a služeb Applu stala jejich webová stránka, přičemž alespoň ze začátku byste perfekcionalismus a minimalismus hledali marně.

První webové stránky Applu nebyly designový skvost

Stránky z roku 1995 jsou poplatné tehdejší době a pokud jde o design, tak příliš nevynikají. UI dominuje především šedá barva, která byla v devadesátých letech minulého století synonymem pro počítače a i když se duhové logo Applu tomuto trendu vymykalo, samotné webové stránky nikoli. O dva roky později přišel Apple s prvním redesignem, který zahodil šedou ve prospěch vínové, ovšem na velké fotografie lákající k vyzkoušení nejnovějších produktů, jak to známe dnes, ještě musíte zapomenout.

Větší důraz na fotografie a alespoň základní grafickou úpravu přinesly až roky 1998 a 1999, které se sice snažily prezentovat zákazníkům produkty skrze několik fotografií, avšak v textové části velmi rychle poznáte, že jsme těsně na přelomu milénia. Právě rok 2000 byl zlomový pro podobu oficiální stránky Applu, která přišla s novinkou v podobě přepracované horní nabídky s velkými tlačítky, která definovala webové stránky až do roku 2006.

Rok 2007 byl zlomový nejen díky příchodu prvního iPhonu, ale také pro svůj redesign webových stránek, který s mírnými obměnami můžeme pozorovat dodnes. Designová revoluce se projevila v proměně horního panelu, ještě větším důrazem na velké fotografie a ústupem psaného textu. Současná podoba již využívá jen minimum textu a snaží se zákazníkům prodat produkty skrze interaktivní prvky, například videa.

Jaké první stránky společnosti Apple si pamatujete vy, naši čtenáři? Dejte nám vědět do komentářů.