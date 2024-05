Retro okénko: jak se proměnily čtyři ikonické weby současnosti?

Služby, bez kterých si dnes nedokážeme představit internet, se v průběhu času měnily

Některé doslova k nepoznání, jiné jen kosmeticky

Podívejte se, jak se zub času projevil na Amazonu, Googlu, Netflixu a Spotify

Každý nějak začínal, což platí také pro velké nadnárodní korporace, bez kterých si dnes nedokážeme internet ani představit. Jako vše, také design samotných log společností se v průběhu času vyvíjí a reaguje na nejnovější trendy, přičemž v některých případech byly změny v průběhu času natolik výrazné, že byste je dnes nejspíše už ani nepoznali. Vydejte se s námi do minulosti a podívejte se na loga a webové stránky velkých značek, které za dobu své existence prošly nejednou změnou.

Amazon

Zatímco u nás se jedná spíše o méně známou firmu, ve světě jde o pojem a pro miliony uživatelů různých zemí se jedná o první stránky, které navštíví ve chvíli, kdy si chtějí na internetu něco koupit. Amazon založil v roce 1994 Jeff Bezos původně jako tržiště pro online nákup knih, poměrně záhy se ovšem prodávaný sortiment rozrostl natolik, že si dnes skrze Amazon můžete koupit prakticky cokoli. Společnost se nevyhýbá ani technologickým inovacím, ať už se jedná o doručování skrze drony či vývoj chytré domácnosti postavené na chytré asistentce Alexa.

První webové stránky Amazonu byly poměrně spartánské, jak bylo na devadesátá léta zvykem. Prvního zásadního redesignu se webové tržiště dočkalo na přelomu milénia, společně s příchodem nového loga, které firmě vydrželo dodnes. Poslední velkou proměnu zaznamenal web v roce 2016, přičemž od té doby se dočkal jen několika drobných úprav.

Google

Kdo by neznal nejznámější vyhledávač na světě, který je de facto synonymem pro internet. Google založilo v roce 1998 duo Larry Page a Sergei Bryn a poměrně záhy se z malého vyhledávače stal celosvětový hegemon a jedna z nejcennějších značek světa, také díky nejrozšířenějšímu mobilnímu operačnímu systému, Androidu. V současné době spadá Google pod mateřskou společnost Alphabet, která kromě vyhledávače sdružuje společnosti zabývající se robotikou, vývojem umělé inteligence či medicínským výzkumem.

Jak logo, tak samotné stránky Googlu se v průběh let nijak zásadně neměnili, jen víceméně reagovaly na aktuální designové trendy. Dominantou hlavní stránky Googlu je barevné logo, které až do přelomu milénia obsahovalo také vykřičník a jednoduché vyhledávací pole, kde stačilo zadat požadovaný dotaz. V průběhu let začaly přibývat různé specializované možnosti vyhledávání a logo nejprve získalo a poté ztratilo plastický efekt, přičemž došlo také k drobné úpravě barevnosti. Současné podoba stránek odkazuje na jednoduchý vzhled z roku 1999.

Netflix

Když si budete v dnešní době chtít pustit nějaký film či seriál, dost možná zamíříte právě na Netflix. Na svém začátku nicméně služba vypadala mnohem jinak, než dnes – když ji v roce 1997 založil Marc Randolph a Reed Hastings, jednalo se o půjčovnu a prodejnu fyzických nosičů filmů, nejprve VHS a později DVD. V roce 2000 to vypadalo, že po splasknutí dot.com bubliny Netflix zanikne a bude prodán konkurenci jménem Blockbuster, nicméně nakonec se tak nestalo. Zlomový byl rok 2007, kdy se firma začala transformovat ve streamovací platformu, jakou jí známe dnes.

Ještě v roce 2002 byste webové stránky Netflixu patrně nepoznali a nutno podotknout, že i na tehdejší dobu vypadaly poměrně lacině. Už o rok později se ale objevilo ikonické červené logo a design začal mnohem více odpovídat estetickým standardům. Dlouhé roky vypadal Netflix víceméně stejně, jen s drobnými úpravami, nicméně v roce 2014 přišel výraznější redesign, který se s nějakými těmi obměnami drží dodnes.

Spotify

Stejně jako je Netflix synonymem pro streamování filmů a seriálů, je Spotify synonymem pro streamování hudby a zároveň se jedná o jedinou evropskou společnost v dnešním výběru. Spotify založili v roce 2006 Švédi Daniel Ek a Martin Lorentzon a základy postavili na hudební revoluci, kterou rozpoutal Apple se svým iTunes. Zatímco americký gigant si za každou písničku účtoval jeden dolar, švédská streamovací platforma nabízela jednotné předplatné, v rámci kterého jste mohli poslouchat cokoli v rámci jejich bohatého katalogu. Tento přístup změnil způsob, jakým dnes konzumujeme hudební obsah.

V prvních verzích stránek byste dnešní Spotify patrně jen tak nepoznali – služba vsadila na jednoduchý a nerušivý design, který toho uživatelům příliš neprozrazoval, přičemž logo společnosti bylo v té době sice také zelené, ale mnohem rozvernější a umístěné ve čtverci. Výrazná změna přišla až v roce 2016, kdy webové stránky získaly podobu, která se s drobnými změnami zachovala až do současnosti.

Které změny v designu webových stránek velkých společností vás zaujaly nejvíce? Dejte nám vědět do komentářů a případně se podívejte také na naše další díly z retro okénka.