Nejlépe hodnocené anime všech dob míří na Netflix. Už jste ho viděli?

Anime Frieren: Beyond Journey’s End je k dispozici ke shlédnutí na Netflixu

Podle mnohých se jedná o vůbec nejlepší anime všech dob

Na příští rok se chystá druhá řada

Japonské animované filmy a seriály, známé zkráceně jako anime, jsou populární nejen v zemi vycházejícího slunce, ale jejich obliba roste po celém světě, Česko nevyjímaje. O tom svědčí například rostoucí popularita tuzemského setkání fanoušků mangy a anime Animefest, jehož prvního ročníku v roce 2004 se zúčastnilo na 200 lidí, zatímco na doposud poslední ročník v loňském roce dorazilo přes 37 tisíc návštěvníků. Ačkoli pravidelní i nepravidelní diváci jistě vědí, že za dobrým anime musí zamířit na streamovací platformu Crunchyroll, pozadu nezůstává ani jednička na trhu, kterou je Netflix.

Nejlepší anime můžete vidět na Netflixu

Právě jemu se podařilo do své nabídky zařadit nejlépe hodnocené anime vůbec, kterým je Frieren: Beyond Journey’s End (v originále Sousou no Frieren). Skvělá hodnocení toto anime sbírá nejen od kritiků, ale také od diváků – podle serveru MyAnimeList mu se skóre 9.31 náleží první místo v žebříčku nejlépe hodnocených anime, a ani na databázi aniDB si nevede špatně, když s hodnocením 9.74 také zabírá první místo (podle průměrného hodnocení 8.83 mu náleží čtvrtá pozice). Není tedy pochyb, že se jedná o mimořádně povedené dílo.

„Desítky let poté, co její skupina porazila Krále démonů, přiměje elfí čarodějku Frieren pohřeb starého přítele vydat se na cestu sebepoznání,“ stojí v oficiální anotaci. Frieren: Beyond Journey’s End není tradiční akční fantasy. Zatímco většina podobných seriálů se soustředí na bojovníky, kteří se snaží zachránit svět, Frieren začíná až poté, co byla hrozba, která měla zničit svět, poražena. Co dělá hrdina poté, co jeho úloha skončila? Podobnou otázku si jistě klade nejeden fanoušek fantasy žánru a Frieren se na ni snaží odpovědět.

28 epizod seriálu Frieren: Frieren: Beyond Journey’s End vás vezme na emotivní cestu, jakou jste patrně ještě neviděli, ať už v animovaném, nebo jiném seriálu. Někteří jej dokonce označují za nejlepší anime adaptaci, jaká kdy vznikla, a chválí jeho animaci, vývoj postav, hudbu, promyšlenost a smysl pro humor. Pokud vás Frieren: Beyond Journey’s End chytne za srdce, máme pro vás dobré zprávy – druhá řada je plánovaná na leden 2026 a manga, podle které anime vzniká, stále vychází.