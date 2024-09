Anime adaptace míří na Netflix. Podívejte se na druhou řadu Arcane, Devil May Cry nebo Splinter Cell

Streamovací platforma Netflix oznámila řadu novinek pro fanoušky japonského anime

Dočkáme se druhé řady Arcane, adaptace Devil May Cry či herní série Splinter Cell

Fanoušci se také mohou těšit na druhou řadu Avatar: Legenda o Aangovi

Prezentace Geeked Week od Netflixu byla nabitá řadou nových titulů, které rozhodně stojí za vaši pozornost, obzvláště pak v případě, pokud jste fanoušky japonského stylu anime. Streamovací gigant totiž s animovanými novinkami nijak nešetřil a představil hned několik zajímavých seriálů, včetně jedné adaptace známého titulu s živými herci. O co se jedná?

Netflix vsází na anime

Asi nejočekávanější je druhá řada seriálu Arcane z prostředí hry League of Legends. První řada je kritiky i diváky velmi opěvovaná a podle některých se jedná o jeden z nejlepších animovaných seriálů vůbec, ostatně na ČSFD si drží skvělé hodnocení 91 procent. Druhá řada má být také poslední a bude rozdělena do tří částí – první bude debutovat na Netflixu už 9. listopadu, druhá si odbyde premiéru 16. listopadu a třetí se dočkáme 23. listopadu. Společně s tímto oznámením ukázal Netflix také nový trailer, takže se máme rozhodně na co těšit.

Druhou zajímavou novinkou je adaptace známé hry Devil May Cry, která pojednává o životě Danteho, lovce démonů a synovi démonického rytíře Spardy. Akční rubačka si na řadě platforem vysloužila hned několik pokračování a patří mezi oblíbené hry žánru, tudíž fanoušci i zvědaví diváci jistě dostanou pořádnou porci akce i zajímavých hlášek. Seriálu se ujme Adi Shankar, který stojí například za úspěšnou Castlevanií. Zajímavostí je, že půjde o druhé anime zpracování této herní série – první z roku 2007 příliš známé není, avšak u diváků na ČSFD si drží příjemné hodnocení 74 procent. Adaptace Devil May Cry se dočkáme v dubnu příštího roku.

Třetí novinka taktéž potěší fanoušky her, špionážních thrillerů a plížení. Netflix se totiž rozhodl adaptovat známou herní sérii Splinter Cell, která vychází z knih Toma Clancyho. V současnosti je okolo série trochu ticho po pěšině, přičemž poslední hrou byla ta s podtitulem Blacklist z roku 2013, která má na serveru Metacritic pozitivní hodnocení 83 bodů ze sta. Dabingu hlavní postavy Sama Fishera se ujme známý hollywoodský herec Liev Schreiber a o scénář se postará Derek Kolstad, kterého můžeme znát jako autora série o Johnu Wickovi. Anime Splinter Cell: Deathwatch bohužel nemá konkrétní datum premiéry, nicméně bychom se měli „dočkat brzy.“

Poslední novinka, která stojí za vaši pozornost, se sice také týká známého anime, nicméně tentokrát půjde o adaptaci s živými herci. Pochopitelně mluvíme o druhé řadě seriálu Avatar: The Last Airbender (česky Avatar: Legenda o Aangovi), kterou fanoušci už netrpělivě očekávají. A není se co divit, na ČSFD má tato adaptace úctyhodných 73 procent, což není špatný výsledek na to, že různých variací, ať už animovaných či hraných živými herci, má Avatar na svém kontě poměrně požehnaně.

Fanoušci se dočkali nejen nového traileru, ale také informace, kdo že bude hrát postavu Toph Beifong. Zvolenou herečkou je Miya Cech, která může být českému divákovi známá z epizodních rolí v seriálech American Horror Story nebo Havaj 5-0. Vzhledem k tomu, že producent seriálu Jabbar Raisani naznačil, že příchod postavy Toph na scénu výrazně ovlivní dynamiku skupiny avatarů, bude zajímavé sledovat, jak si tato herečka poradí s touto výzvou. Kdy se druhé řady dočkáme Netflix neprozradil, avšak už se na ní aktivně pracuje.

Která z novinek mířících na Netflix zaujala nejvíce vás? Dejte nám vědět do komentářů.