Nejen stylová ochrana: Razer má pouzdro, které funguje jako bezdrátová nabíječka

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 1. 3. 8:00
0
Ochranné pouzdro Razer Laptop Sleeve
  • Razer představil ochranné pouzdro pro až 16″ notebooky s šikovnou vychytávkou navíc
  • Tou je dvojice integrovaných bezdrátových Qi2 nabíječek s výkonem 5 W a 15 W
  • Cena přesahující v přepočtu tři tisíce korun ale není zrovna nejnižší

Jen málo z nás přenáší notebook jen tak pod paží. Většinou si proto pořizujeme nějaký druh přepravní tašky, či alespoň pouzdra. V případě herních notebooků od Razeru je podobné příslušenství takřka nutností, přičemž firma vás nenechá na holičkách a v jejich nabídce nějaké to ochranné pouzdro najdete. Novinka s prostým názvem Laptop Sleeve 16” nicméně překvapí svou relativně vysokou cenou, která nesouvisí s použitými materiály.

Ochranné pouzdro a dvojice bezdrátových nabíječek v jednom

Razer Laptop Sleeve 16” v sobě totiž ukrývá dvojici bezdrátových nabíječek, které Razer integroval do ohebné části uzavírající pouzdro. Kromě ochrany vašeho notebooku tak můžete pouzdro využít jako podložku a při práci nabíjet dvě další zařízení, třeba chytrý telefon a sluchátka. Polstrované pouzdro má plyšovou podšívku z mikrovlákna a zesílené okraje, které pomáhají absorbovat část nárazu při náhodném pádu, ale je dostatečně tenké, aby se vešlo pod váš notebook a chránilo jeho spodní stranu před poškrábáním.

Ochranné pouzdro Razer Laptop Sleeve
Razer Laptop Sleeve 16”

To je pochopitelně jeho primární použití, avšak po otevření klopy pouzdra se vedle počítače bude příhodně nacházet nabíjecí podložka spoléhající se na standard Qi2, která může bezdrátově napájet smartphone výkonem až 15 W a příslušenství, jako jsou bezdrátová sluchátka, výkonem až 5 W. K pouzdru je dodáván kabel USB-C, takže bezdrátovou nabíjecí podložku můžete napájet z počítače, ale ne všechny notebooky mohou přes své USB porty poskytovat dostatek energie pro bezdrátové nabíjení dvou zařízení na podložce plným výkonem.



Koncept Razer Motoko



Co se týče ceny, ta není zrovna nejnižší. Razer si o ochranné pouzdro s integrovanými bezdrátovými nabíječkami řekne o 139 eur, tedy přibližně 3300 korun s daní. Pokud oželíte nabíječky, jistě najdete na trhu levnější pouzdra, navíc vyrobená s kvalitnějších materiálů. Na druhou stranu možnost mít s sebou dvojici bezdrátových nabíječek, aniž by vám zabírala extra místo v zavazadle na cestách, může být v řadě scénářů k nezaplacení.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

