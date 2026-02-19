Nejdražší Samsung v historii má problém: uživatelé TriFoldu si stěžují na displeji

- Galaxy Z TriFold je jeden z nejmodernějších telefonů na trhu
- Trojnásobná skládačka je opravdu unikátní počin
- Její majitelé si ale stěžují na nekvalitní vnitřní displej
Samsung sice není první výrobce, který přinesl na trh trojnásobné skládačky, ale i tak platí v tomto segmentu na špičku. Jeho model Galaxy Z TriFold je vskutku unikátní zařízení, které je v oblasti technologií na špici a jedná se o telefon, jenž zaujme technologiemi i zpracováním. Zdá se ale, že vnitřní displej trochu pokulhává a jeho kvalita není taková, jak by se dalo předpokládat.
Galaxy Z TriFold a jeho displej
Hlavní předností modelu Galaxy Z TriFold je jeho vnitřní displej, který se skládá nadvakrát a nabízí v celkově rozloženém stavu úhlopříčku 10 palců. Jedná se o technologicky velmi pokročilé zařízení, nicméně první uživatelské zkušenosti naznačují, že se spolehlivostí to nebude úplně ideální a někteří uživatelé odkazují na velké nepříjemnosti.
Na platformě Reddit se objevily stížnosti na různé poruchy obrazovky, jako je například nereagující displej, fantomové dotyky nebo praskavé zvuky při skládání telefonu. Uživatelé uvádějí, že svou trojnásobnou skládačku používali opatrně a že vnitřní displej nebyl nijak poškozen. Vypadá to, že problémy pramení z vadných jednotek displeje.
Nereagující displej je problém
Uživatel s přezdívkou Odd-Drawer6410 ohlásil, že vnitřní displej telefonu zcela zčernal a přestal reagovat. Největším problémem je to, že jeho TriFold byl asi jen měsíc a půl starý. Jeho restartování sice pomohlo, ale jen částečně a po určité době se problém vrátil. Další restart pak už nepomohl vůbec, vnitřní část displeje zůstala černá a nefunkční i po něm.
Uživatel dodává, že telefon nebyl nijak poškozen a problém se objevil v okamžiku, kdy byl displej zcela rozložený. Uvedení mobilu do nouzového režimu nijak nepomohlo a zdá se, že se displej odporoučel do věčných lovišť po pár dnech používání. Poté se měly při skládání displeje vyskytnout zvláštní, praskavé zvuky a pod panelem se dokonce údajně objevila bublina.
Začne Samsung problémy řešit?
Uživatelé, kteří mají problémy s vnitřním displejem skládačky Galaxy Z TriFold shodně uvádí, že telefony nebyly nijak zvlášť namáhány a že se tak stalo při víceméně klasickém používání. Můžeme jen doufat, že se Samsung těmito nepříjemnostmi zabývá a že se je snaží řešit. Evidentně se jedná o vadné jednotky displejů, což by mohl být ve finále pořádný problém.