Nejděsivější schůzka šéfa Applu: CIA jej varovala před invazí, která může zničit celou společnost

- Generální ředitel Applu se údajně před třemi lety setkal se špičkami CIA
- Hlavním tématem měla být vojenská invaze na Tchaj-wan
- Ta by se podle expertů měla odehrát v roce 2027
Řízení nadnárodní korporace není nic jednoduchého. Nemusíte totiž řešit jen obchodní stránku svého podnikání, ale velmi často také geopolitickou situaci, která může mít na vaši firmu značný dopad. Své by mohl vyprávět například Apple, jež se sice americkou společností, ale většina jeho výrobních kapacit se nachází v Asii. Ačkoli výrobu svých produktů může (a do určité míry to již dělá) přesunout do Spojených států, klíčovou součástku bohužel nahradit nedokáže – řeč je pochopitelně o čipech.
Tchaj-wan v ohrožení ze strany Čínské lidové republiky
Ty se ve velké míře vyrábějí na Tchaj-wanu, který je z geopolitického hlediska výraznou třecí plochou. Na jeho území, respektive na území Čínské republiky, si totiž dělá nároky jejich pevninský soused, Čínská lidová republika. Ponechme stranou otázku, kdo je v právu a kdo má na co nárok – realita je taková, že komunistická Čína v posledních letech většími či menšími provokacemi jasně naznačuje, že vojenské obsazení ostrova je jednou z reálných variant vyřešení čínského schizmatu. A to může potenciálně znamenat problém nejen pro Apple, ale také pro celý vyspělý svět.
Podle rozsáhlé investigativní zprávy deníku The New York Times byl generální ředitel společnosti Apple Tim Cook jedním z několika vrcholných manažerů technologických společností, kteří se zúčastnili utajené schůzky CIA, jejímž tématem bylo vojenské obsazení Tchaj-wanu ze strany Čínské lidové republiky v roce 2027. Toto setkání se údajně odehrálo v roce 2023 a na něm ředitel CIA William Burns a ředitelka národní zpravodajské služby Avril Haines měli představit nejnovější zpravodajské informace o čínských vojenských plánech Cookovi, generálnímu řediteli Nvidie Jensenovi Huangovi, generální ředitelce AMD Lise Su a generálnímu řediteli Qualcomm, Cristianovi Amonovi. Cook údajně po schůzce sdělil, že „jedno oko nezamhouřil“.
Podobná utajená schůzka se údajně konala v Bílém domě na konci roku 2021, ale vedoucí představitelé z ní odešli skeptičtí, protože většina informací již byla zveřejněna. Na začátku téhož roku vysoký představitel americké armády sdělil Kongresu, že ozbrojené síly se domnívají, že čínský prezident Si Ťin-pching chce, aby jeho armáda byla připravena obsadit Tchaj-wan do roku 2027. Vyšetřování odhalilo tvrdohlavou závislost Silicon Valley na společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), která vyrábí přibližně 90 procent nejmodernějších čipů na světě, včetně všech čipů Apple pro iPhone, iPad a Mac.
Apple sice diverzifikuje, ale poměrně pomalu
Důvěrná zpráva z roku 2022, kterou zadala Semiconductor Industry Association, dospěla k závěru, že ztráta přístupu k dodávkám čipů z Tchaj-wanu by vyvolala nejhorší hospodářskou krizi od Velké hospodářské krize ve třicátých letech minulého století, přičemž HDP USA by kleslo o 11 procent. Další zpráva agentury Bloomberg z ledna 2024 odhadla, že konflikt by globální ekonomiku stál více než 10 bilionů dolarů.
Navzdory varováním vyšetřování The New York Times zjistilo, že se společnosti včetně Applu zpočátku zdráhaly zavázat se k nákupu dražších čipů z amerických továren. Čipy vyráběné v USA jsou o více než 25 procent dražší, než ty vyráběné na Tchaj-wanu, a to kvůli vyšším nákladům na materiál, práci a příslušné regulace. Továrny TSMC v Arizoně v současné době používají technologie, které je o generaci pozadu za tou, která je k dispozici na Tchaj-wanu a bude nějakou chvíli trvat, než ji dožene.
Apple však od té doby podnikl kroky, aby se závislosti na asijském ostrovním státu zbavil. Loni v létě Cook navštívil Oválnou pracovnu a zavázal se investovat 100 miliard dolarů ve Spojených státech, přičemž tyto peníze budou použity na podporu TSMC a dalších výrobců čipů. Apple údajně také začal pořádat celodenní technické schůzky s Intelem, aby vyhodnotil jeho výrobní kapacity.
K vojenské invazi by mohlo dojít už příští rok
TSMC se zavázala k investici ve výši přibližně 165 miliard dolarů v USA, včetně pozemků pro nejméně pět dalších závodů v Phoenixu. Závod čipové společnosti v Arizoně nedávno zvládl dodat na trh první čip AI od Nvidie vyrobený v USA, ačkoli podle dostupných informací je i tyto čipy stále nutné odeslat na Tchaj-wan k pokročilému balení.
Mezitím tchajwanská vláda tlačí na svou neoficiální politiku, která vyžaduje, aby TSMC udržovala své nejmodernější výrobní technologie na ostrově. Tento „křemíkový štít“ má za cíl učinit zemi ekonomicky příliš důležitou na to, aby byla napadena – ruská invaze na Ukrajinu však ukázala, že ekonomické zájmy nemusí nutně zabránit vojenské agresi. Finanční ředitel TSMC na začátku tohoto roku uvedl, že nejmodernější procesy společnosti zůstanou v dohledné budoucnosti na Tchaj-wanu.