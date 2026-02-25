TOPlist

Galaxy S26 za nejlepší cenu: Jak koupit nový Samsung se zvýhodněním bezmála 19 tisíc

25. 2.
Samsung Galaxy S26 ve všech barevných variantách
  • Na Galaxy S26 v předprodeji ušetříte až 18 800 Kč
  • Stačí využít dvojici slev a získat dárek v hodnotě 10 tisíc
  • Na novinku také dostanete 3letou záruku zdarma

Galaxy S26, Galaxy S26+ a ultimátní Galaxy S26 Ultra jsou tady. Samsung právě odhalil svou nejnovější vlajkovou sérii. Novinky lákají nejen na špičkovou výbavu, ale také na brutální startovací akci. Pokud si totiž telefon předobjednáte, můžete díky kombinaci slev a dárků získat zvýhodnění až 18 800 Kč. A k tomu navíc i 3letou záruku zdarma.

Při předobjednávce ušetříte přes 18 tisíc

Od dnešního dne je možné si celou řadu Galaxy S26 předobjednat u Mobil Pohotovosti, kde na vás v rámci předobjednávek čeká zvýhodnění až 18 800 Kč.
Jak se ke zvýhodnění dostanete?

  • Sleva 5 500 Kč: Při koupi vyšší paměťové verze zaplatíte cenu nižšího modelu.
  • Dárek v hodnotě 9 990 Kč: Po napsání recenze na telefon získáte dárek (na výběr je tyčový vysavač Samsung Jet 65 pet nebo reproduktor Samsung Music Frame).
  • Sleva až 3 350 Kč: S průkazem ISIC získáte dodatečnou 7 % slevu

Exkluzivně u Mobil Pohotovosti získáte k řadě Galaxy S26 také prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma.

Galaxy S26 jen za 600 Kč měsíčně

Při koupi novinek u Mobil Pohotovosti můžete také využít službu Koupíš, Prodáš, Splácíš, v rámci které vyměníte svůj stávající telefon za nový Samsung a díky výkupu srazíte cenu novinky na minimum. Mobil Pohotovost dlouhodobě nabízí ty nejlepší výkupní ceny a výkup můžete vyřešit na jedné ze 13 prodejen nebo z pohodlí domova přímo na mp.cz/vykup.
Při využití služby vás tak Galaxy S26 vás vyjde už na 600 Kč × 26 měsíců. Využít ale také můžete výhodné splátky bez navýšení, kdy se cena telefonu rozloží do 20 měsíců a Galaxy S26 vás vyjde na 1 200 Kč měsíčně.
Akce s vyšší kapacitou paměti za cenu nižší platí pouze v rámci předobjednávek do 10. března, prodeje pak startují o den později. Níže najdete ceny modelů, kterých se sleva týká:

Nová sluchátka Galaxy Buds4 a Buds4 Pro

Společně s telefony odhalil Samsung také novou generaci bezdrátových sluchátek. Galaxy Buds4 a Buds4 Pro přicházejí s kompletně přepracovaným designem, který lépe sedí v uších, výrazně kvalitnějším zvukem, vylepšeným aktivním potlačením hluku (ANC) a novými AI funkce. Základní model Galaxy Buds4 vyjde na 4 399 Kč, zatímco Galaxy Buds4 Pro stojí 6 199 Kč. Pokud navíc stihnete předobjednávku do 10. března a následně napíšete recenzi, získáte ke sluchátkům jako dárek speciální limitovaný obal.

Kapitoly článku