Nechce se vám sledovat dlouhé video na YouTube? AI vám vytvoří stručné shrnutí

Platforma pro videotvorbu YouTube experimentuje s umělou inteligencí

Někteří uživatelé mají možnost zobrazit si stručné shrnutí obsahu vytvořené AI

Prozatím se jedná pouze pro vybraná videa v anglickém jazyce

Vytváření obsahu pro platformy jako je YouTube není jednoduchá práce. Pakliže nedokážete své sdělení smrsknout do několika málo minut, je zde velká pravděpodobnost, že divák nedokouká celé video až do konce a vaše práce tak přijde vniveč. To přitom může obsahovat celou řadu zajímavých informací. Na druhou stranu čas je omezená komodita, se kterou je potřeba pracovat s rozvahou a čekat, až váš oblíbený YouTuber vyjádří myšlenku, může být někdy zbytečně otravné.

Místo sledování videa postačí stručné shrnutí

Video platforma se proto rozhodla, že pro všechny diváky, kteří neradi ztrácí čas u dlouhých videí, ale přesto z nich chtějí dostat maximum informací, podá pomocnou ruku ve spolupráci s umělou inteligencí. Ta u některých videí vytváří stručný souhrn, který si můžete jednoduše přečíst, aniž byste museli sledovat celé video. Aktuálně tuto možnost testuje u vybraných anglických videí, přičemž souhrny jsou prozatím dostupné pro omezenou skupinu uživatelů.

Souhrn má za cíl doplnit popisek vytvořený samotným autorem, aby divákovi dal lepší představu o tom, co se ve videu nachází. Poměrně překvapivě YouTube testuje novinku na širokém spektru uživatelů, přičemž někteří z nich nemají předplacenou službu YouTube Premium. To je poměrně překvapivé vzhledem k tomu, že spousta užitečných funkcí je vyhrazena pouze pro předplatitele. Tento fakt ovšem neznamená, že do budoucna budou stručná shrnutí videí umělou inteligencí dostupná pro všechny. Kdy YouTube rozšíří tuto funkci na všechna videa prozatím není jasné.

Google není jedinou firmou, která stále více experimentuje s umělou inteligencí a jejím praktickým využitím. Například Amazon využívá AI pro vytváření shrnutí recenzí od zákazníků, čímž napomáhá rychlejšímu rozhodování, zda si vybraný produkt koupit či nikoli. Do budoucna jistě uvidíme prorůstání umělé inteligence do celé řady produktů a služeb, které díky tomu budou mnohem elektivnější a pohodlnější na používání.