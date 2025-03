Navrhněte si vlastní smartphone! Nothing chystá další komunitní projekt

Značka Nothing opět sbírá nápady komunity z celého světa

Výsledkem by měla být speciální edice smartphonu Nothing Phone (3a)

Fanoušci mohou zasílat nápady nejen na úpravu designu samotného telefonu, ale i softwaru, příslušenství a marketingové kampaně

Značka Nothing loni zapojila do vývoje svého smartphonu komunitu. Krátce po odhalení telefonu Nothing Phone (2a) vyzvala fanoušky k návrhům různých úprav a ty se poté na podzim podařilo přetavit do speciální nazelenalé edice s fosforeskujícími zády. Tento projekt se ukázal být nadmíru úspěšný – komunitní model byl vyroben v omezené edici čítající 1000 kusů, vyprodal se za 15 minut a získal zlatou cenu iF Design Award. Není tak divu, že se Nothing chystá podobný projekt zopakovat.

Nothing Phone (3a) se otvírá fanouškovským vylepšením

U letošního komunitního projektu dala britská firma překvapivě přednost základnímu Nothing Phone (3a) před vybavenější variantou Pro. Fanoušci značky se stejně jako loni budou moci zapojit do návrhů ve čtyřech kategoriích:

design telefonu

vzhled příslušenství

podoba softwaru

marketingová kampaň

Oproti loňsku došlo ke změně ve dvou kategoriích – namísto designu krabičky mohou fanoušci promluvit do podoby drobného příslušenství, které bude k telefonu přikládáno, místo systémových tapet pak budou moci upravit vzhled i dalších softwarových prvků, jako jsou widgety, hodiny na zamykací obrazovce apod.

Návrhy do jednotlivých kategorií lze zasílat již nyní prostřednictvím těchto stránek, přijímány budou do 23. dubna. Po nashromáždění všech návrhů dojde na fázi hlasování, do které se zapojí jak komunita, tak porotci z řad firmy. Z každé kategorie poté vzejde jeden vítěz, který si kromě vítězného pocitu odnese i finanční odměnu ve výši 1 000 liber (asi 30 tisíc korun). Samotný telefon by pak měl jít do prodeje koncem roku 2025, dá se však předpokládat, že vznikne pouze v limitovaném množství.

Do loňských úprav smartphonu Nothing Phone (2a) se přihlásilo víc než 900 fanoušků ze 47 zemí, kteří zaslali přes 1 000 různých návrhů. O vítězný návrh se postarala dvojice Kenta Akasaki a Astrid Vanhuyse.

