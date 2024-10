Nothing Phone (2a) Plus přichází ve speciální fanouškovské edici. V noci září jako světluška

Značka Nothing si nechala u fanoušků upravit Nothing Phone (2a)

Vítězný návrh disponuje zelenými prvky, které v noci svítí

Fanouškovskými úpravami prošly i tapety a prodejní balení

Společnost Nothing vyzvala před půlrokem komunitu fanoušků, aby se podílela na návrhu speciální edice smartphonu Nothing Phone (2a). Této události se nakonec zúčastnilo 900 nadšenců ze 47 zemí celého světa, výsledkem čehož je unikátní telefon s fosforeskujícími zády. Nelze se tak divit, že si britská značka pro prezentaci novinky vybrala ze zvířecí říše světlušku.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition: v hlavní roli zelená

Komunitní edice Nothing Phone (2a) Plus vznikala ve čtyřech fázích – nejprve byl navržen samotný telefon, poté fanoušci postupně vytvářeli vzhled výchozí tapety, design balení a nakonec marketingovou kampaň. Průběh celé soutěže včetně vítězných návrhů jsme podrobně popsali v tomto článku, nyní se pojďme podívat na výsledek, který půjde do prodeje.

Speciální verze smartphonu Nothing Phone (2a) Plus má stejné křivky jako klasický model, odlišná je pouze barva a použité materiály. U vítězného návrhu tvůrců Kenta Akasakiho a Astrid Vanhuyse dominuje zelenkavá barva aplikovaná na obrys zad a křivky ukrývající se pod průhledným sklem zad.

Designéři zelené plochy opatřily speciálním fosforeskujícím materiálem, který v tmavém prostředí září, aniž by telefon musel být vůbec zapnutý. Záře je zpočátku velmi jasná, poté po dobu několika hodin postupně slábne, dokud opět nedojde k jejímu „nabití“ na denním světle. Na zádech telefonu byl zachován i světelný LED obrazec Glyph.

Přestože zadáním komunity byla úprava existujícího smartphonu Nothing Phone (2a), britská firma nakonec vítězné úpravy aplikovala na vybavenější model s přídomkem „Plus“. S ním také představená novinka sdílí veškeré hardwarové parametry:

6,7″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz

Čipset MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G

Tři 50 Mpx fotoaparáty – dva vzadu (hlavní a širokoúhlý), jeden vpředu

12 GB RAM (+ 8 GB virtuální) a 256GB úložiště

5 000mAh akumulátor s podporou 50W nabíjení

Operačním systémem je Nothing OS založený na Androidu 14 s příslibem tří velkých systémových aktualizací a čtyř let bezpečnostních záplat. Součástí systému jsou i speciální tapety kolekce Connected od tvůrce Andrése Mateose. Telefon je pak zabalený do krabičky od Henryho Simmondse, která rovněž obsahuje fosforeskující prvky.

Cena a dostupnost

A teď to nejdůležitější – kdy a za kolik? Phone (2a) Plus Community Edition bude dostupný po celém světě, avšak v limitovaném množství 1 000 kusů. V Evropě se prodej rozeběhne na webu výrobce, předem je nutná registrace na těchto stránkách. Cena telefonu pro Evropu je stanovena na 429 nebo 449 eur (asi 10 900 – 11 400 korun včetně DPH). U prodeje bude aplikováno pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, tudíž šanci tuto exkluzivitu získat dostanou pouze ti nejrychlejší.