Nothing Phone (2a) dorazí ve speciální edici s unikátním designem

Fanoušci navrhli speciální edici smartphonu Nothing Phone (2a)

Má zelené tělo a fosforeskující prvky pod průhlednými zády

Komunita rovněž navrhla tapety, balení i marketingovou kampaň

Přestože má značka Nothing ve svém portfoliu „vlajkový“ smartphone Nothing Phone (2), větší pozornost soustředí na svůj levnější model Nothing Phone (2a). Tento telefon se od svého březnového odhalení dočkal několika barevných variant a také vylepšené verze s přídomkem Plus, která se dočkala výkonnějšího čipsetu, lepší selfie kamerky a rychlejšího dobíjení. Nothing Phone (2a) se již brzy dočká další speciální edice, za kterou tentokráte nebude stát výrobce, ale fanoušci značky.

Nothing Phone (2a) Community Edition: navržen fanoušky

Značka Nothing odstartovala projekt komunitního smartphonu již letos v březnu. Od té doby sbírala návrhy fanoušků ve čtyřech kategoriích – design telefonu, vzhled tapety, design obalu a marketingová kampaň. Všechny návrhy poté sbíraly body v hlasování na komunitním webu Nothing, a nyní firma vyhlásila vítěze v jednotlivých kategoriích.

Za design telefonu byli oceněni tvůrci Kenta Akasaki a Astrid Vanhuyse, kteří dopřáli stávajícímu telefonu zelenkavý kryt s fosforeskujícími zády. I v noci tak budou jasně patrné veškeré tvary a křivky ukrývající se pod průhledným sklem zad.

V návrhu tapety zvítězila kolekce Connected od tvůrce Andrése Mateose. Ten k vytvoření galerie tapet použil několik technik, a vytvořil sadu abstraktních obrázků, které jakoby vypadly z pera designérů Nothing – ukazují totiž spojení techniky s poloprůhlednými prvky.

V kategorii balení získal nejvíce sympatií návrh Iana Henryho Simmondse, jehož zeleno-černá krabička vyobrazuje detail čočky fotoaparátu, na stranách pak část svítícího rozhraní Glyph. Na balení mají být rovněž využité UV materiály.

Marketingová kampaň ke komunitní edici Nothing Phone (2a) bude založená na návrhu Sonyi Palma, která částečně využila prvky z kampaně k vůbec prvnímu telefonu od Nothing. Hlavní roli hraje světluška, rozsvěcující jednotlivé segmenty zad.

Završením této etapy bude oficiální odhalení komunitní verze Nothing Phone (2a), které se uskuteční 30. října.