Nálož titulů od EA v obřích slevách na Steamu: Star Wars pořídíte za historicky nejnižší cenu

- Na Steamu odstartoval obří výprodej her od Electronic Arts, a to při příležitosti oslav čínského nového roku
- Ceny některých titulů klesly na historické minimum – týká se to například akční série Star Wars Jedi
- Slevová akce potrvá až do 10. února, takže s výběrem zatím nemusíte spěchat
Společnost Electronic Arts se rozhodla ve velkém stylu oslavit příchod čínského nového roku, který se tentokrát nese ve znamení ohnivého koně. Vydavatel zlevnil značnou část svého katalogu, přičemž některé tituly pořídíte doslova jen za několik desítek korun. Na historicky nejnižší cenu poklesly oba díly akční série Star Wars Jedi, ale za zmínku stojí i zábavná kooperace A Way Out za 73 korun, třetí díl hororové série Dead Space za 97 korun nebo předloňský Dragon Age: The Veilguard přibližně za pětistovku.
Hlavním tahákem výprodeje jsou již zmíněné oba díly akční série Star Wars Jedi s podtituly Fallen Order (2019) a Survivor (2023). První jmenovaný vychází jen na symbolických 78 korun, zatímco novější Survivor vás aktuálně výjde na zhruba dvě stovky, přičemž za to tuto cenu si jej můžete pořídit vůbec poprvé. Pokud jste s povedenou sérií, která čerpá inspiraci například u Dark Souls, zatím neměli tu čest, pak by vás mohl zaujmout balíček s oběma hrami za cca 250 korun.
Výběr zajímavých slev z výprodeje her od EA
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 3,19 eur (cca 78 korun)
- Star Wars Jedi: Survivor – 9,39 eur (cca 200 korun)
- A Way Out – 2,99 eur (cca 73 korun)
- Dead Space 3 – 3,99 eur (cca 97 korun)
- Dragon Age: The Veilguard – 20,99 eur (cca 510 korun)
- The Saboteur – 4,99 eur (cca 120 korun)
Za zmínku však stojí i skutečnost, že řadu z aktuálně zlevněných her naleznete v předplatném EA Play, které je dostupné i na Steamu. Pokud tedy uvažujete o pořízení většího počtu kousků a zároveň je nepotřebujete mít v knihovničce na trvalo, možná se vám vyplatí pořídit členství za 5,99 eur měsíčně (cca 145 korun).