Nálož praktického příslušenství od Belkinu: na CES přivezl 8 novinek

- Belkin představil na CES hromadu nového příslušenství (nejen) pro majitele Apple zařízení
- Nechybí několik užitečných powerbank, nabíječky či dokovací stanice
- Ceny začínají na 1500 korunách a k dispozici by měly být v průběhu prvního pololetí
Belkin je poměrně známá značka prodávající prémiové příslušenství nejen k chytrým telefonům. Konec konců řadu jejich produktů prodává i samotný Apple přímo skrze svůj oficiální e-shop a kamenné prodejny, což už něco znamená. Nový rok a největší veletrh spotřební elektroniky na světě, CES v Las Vegas, si ale přímo říká o představení nových produktů, které uživatelům usnadní život. Těchto osm novinek od Belkinu určitě stojí za vaši pozornost.
Powerbanky, které se vlezou do kapsy
Sortiment zahrnuje nové bezdrátové nabíječky Qi2 a Qi2.2, magnetické powerbanky, vysokokapacitní baterii pro notebooky a příslušenství USB-C pro zvýšení produktivity, s důrazem na vyšší rychlosti nabíjení, modulární design a širší kompatibilitu zařízení. Většina produktů by měla být uvedena na trh v první polovině roku 2026.
Z powerbanek zaujme například UltraCharge Pro Power Bank 10K with Magnetic Ring za 100 dolarů (cca 2500 korun s daní), která nabídne 10000 mAh, až 25W bezdrátové Qi2.2 a 30W drátové nabíjení (s podporou průchozího nabíjení), přičemž na zádech má sekundární magnetický kroužek pro připojení dalšího příslušenství, jako je držák či peněženka a nechybí ani praktický stojánek.
BoostCharge Slim Magnetic Power Bank with Stand je naopak tenká nabíječka za 60 dolarů (cca 1500 korun s daní), která nabídne kapacitu 5000 mAh a možnost bezdrátového 15W Qi2 nebo 20W USB-C dobíjení. BoostCharge Slim Magnetic Power Bank with Stand s cenou 85 dolarů (cca 2200 korun s daní) je alternativa pro hladovější zařízení, a nabídne kapacitu 10000 mAh, 15W bezdrátové Qi2 a 30W USB-C dobíjení a nechybí ji ani praktický stojánek.
Poslední powerbanka s názvem UltraCharge Pro Laptop Power Bank už stojí 150 dolarů (cca 3800 korun s daní) a s kapacitou 27000 mAh cílí především na nabíjení notebooků a tabletů, a to i díky maximálnímu výkonu 240 W, přičemž skrze jeden USB-C je schopna výkonu až 140 W. Zajímavostí je skutečnost, že má integrovaný opletený kabel a je schválena pro cestování na palubě letadla.
Dokovací stanice do práce i na cesty
Dále se v nabídce Belkinu ukrývá třeba nabíjecí stanice UltraCharge Modular Charging Dock za 65 dolarů (cca 1650 korun s daní), která umí bezdrátově dobíjet smartphone výkonem až 25 W, na druhé dobíjecí ploše nabije vaše sluchátka a třetí prostor je vyhrazen pro vaši nabíječku na chytré hodinky či prsteny, přičemž celá nabíječka je napájena skrze 45W USB-C adaptér.
Pro úspornější cestovatele má Belkin nabíječku UltraCharge Pro 2-in-1 Convertible Charger za 100 dolarů (cca 2500 korun s daní), která je skládací a zvládne současně nabíjet bezdrátově smartphone skrze Qi2 až výkonem 25 W, zatímco ji nechybí ani možnost nabíjet Apple Watch skrze certifikovaný MFi nabíjecí puk. Nechybí ani 45W adaptér do sítě.
Kvalitní příslušenství pro profesionály
Náročnější uživatele jistě zaujme ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter za 150 dolarů (cca 3800 korun s daní) – bezdrátové řešení HDMI typu plug-and-play, které umožňuje zařízením USB-C, včetně iPhonu, iPadu a Macu podporujících režim DisplayPort Alt Mode, zrcadlit nebo rozšiřovat displeje v rozlišení 1080p/60 Hz s latencí méně než 80 ms, aniž by bylo nutné používat Wi-Fi, separátní aplikace nebo dodatečné ovladače. Podporuje až osm přenosů pro sdílení obrazovky s více uživateli.
Poslední vychytávkou je Connect 8-Port Dual Display USB-C Hub za 100 dolarů (cca 2800 korun s daní). Konkrétně se jedná o USB-C hub zaměřený na produktivitu nejen pro MacBooky, podporující napájení výkonem až 100 W a také mu nechybí Ethernet port, USB pro připojení periferií a externích displejů s duálním 4K výstupem pro Windows nebo jediným 4K výstupem pro macOS, plus zde najdeme i vestavěné tlačítko pro okamžité vypnutí obrazovky.
Konkrétní dostupnost na našem trhu není prozatím známá, nicméně všechna zařízení by měla být na trhu v průběhu prvního pololetí letošního roku. Je nicméně velmi pravděpodobné, že skrze regionální partnery se většina zařízení dostane také na český a slovenský trh.