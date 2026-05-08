TOPlist

Nálož novinek z Netflixu na prodloužený víkend: tyhle pecky si nesmíte nechat ujít

Michael Chrobok
Michael Chrobok 8. 5. 8:00
2
Snímek z dokumentu Neslýchané UK: Jamie Vardy
  • Den vítězství znamená zajímavé novinky na Netflixu
  • Zaujmout by vás mohly třeba fotbalové dokumenty či akční seriál

Tento pátek tady máme skutečný svátek, konkrétně Den vítězství. Ani ten nám ale nezabránil v tom vám ukázat ty nejzajímavější novinky z filmové, seriálové a dokumentární branže, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformu Netflix. Tentokrát můžeme vypíchnout třeba fotbalové dokumenty, konkrétně ten o známém fotbalistovi Jamie Vardym či dokument popisující kritické období reprezentace země Galského kohouta jménem Francouzská fotbalová vzpoura, případně nový akční seriál Na život a na smrt.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například zajímavý animovaný snímek s Michaelem B. Jordanem v hlavní roli jménem Kouzelná výměna, druhou řadu dánského kriminálního dramatu s názvem Kaštánek nebo dokumentární snímek o mistrovství světa ve fotbale z roku 1994 s prostým názvem USA 94: Návrat Brazílie na vrchol.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Neslýchané UK: Jamie Vardy (Untold UK: Jamie Vardy)

  • Datum premiéry: 12. 5. 2026
  • Účinkují: Jamie Vardy

Z fotbalisty na půl úvazku legendou anglické Premier League? Neslýchaný příběh Jamieho Vardyho, který se navzdory všem předpokladům vyšplhal až na vrchol. Na jeho cestu až do nejkvalitnější fotbalové soutěže světa se můžete podívat v dokumentu Neslýchané UK: Jamie Vardy.

Překonávač rekordů. Revoluční hráč. Rozruchář. Cesta Jamieho Vardyho z neznámého hráče z nižších lig až k legendě Premier League není jen příběhem, který popírá všechny předpoklady, přičemž on je doslova rozšlápne (a rohový praporek taky). Od směn v továrně a fotbalu na částečný úvazek až po dovedení Leicesteru City, outsidera s kurzem 5 000:1, k titulu v Premier League – Vardyho cesta připomíná spíš fotbalový zázrak než kariéru.

Vstoupit do diskuze (2)
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Apple AirPods Pro 2. generace
Sluchátka AirPods s umělou inteligencí jsou prý hotová. Čeká se na vylepšenou Siri
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
0
Tablet nebo počítač? Supertenký Huawei MatePad Pro Max může být oboje, a navíc s matným displejem
Tablet nebo počítač? Supertenký Huawei MatePad Pro Max může být oboje, a navíc s matným displejem
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 18:00
1
Sony Xperia 1 VII fotoaparát
Amazon omylem zalistoval chystanou Xperii 1 VIII: za tuhle cenu ji nikdo nekoupí
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 12:00
3
T-Mobile logo
T-Mobile ukázal budoucnost: robotičtí psy, AI v síti operátora a kvantová teleportace
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 8:00
3

Kapitoly článku