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Svátek práce na Netflixu! Tyhle novinky jsou na prodloužený víkend jako dělané

Michael Chrobok
Michael Chrobok 1. 5. 8:00
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Snímek z dokumentu USA 94: Brazil's Return to Glory
  • Prodloužený víkend láká ke sledování novinek na Netflixu
  • Za zmínku stojí tentokrát třeba fotbalový dokument či zajímavý animovaný snímek

Je tady pátek a zároveň i státní svátek. To ovšem neznamená, že bychom vás ochudili o ty nejzajímavější novinky z řad filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Opomenout nemůžeme třeba zajímavý animovaný snímek s Michaelem B. Jordanem v hlavní roli jménem Kouzelná výměna, druhou řadu dánského kriminálního dramatu s názvem Kaštánek nebo dokumentární snímek o mistrovství světa ve fotbale z roku 1994 s prostým názvem USA 94: Návrat Brazílie na vrchol.

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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například pohled na nejslavnější japonskou věštkyni v seriálu Rovnou do pekla, britský dokumentární miniseriál o vcelku netradiční životní situaci jménem Mám si vzít vraha? nebo švédskou romantickou komedii s francouzským nádechem s názvem Těší mě, Agneta.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Kouzelná výměna (Swapped)

  • Datum premiéry: 1. 5. 2026
  • Namluvili: Juno Temple, Michael B. Jordan, Ambika Mod, Justina Machado, Cedric the Entertainer

Malý chlupáč a majestátní pták si zničehonic prohodí těla a prožijí spolu nejdivočejší dobrodružství v životě. Jestli ale chtějí přežít, musí táhnout za jeden provaz. Hravý animák Kouzelná výměna, který vznikl v americko-španělské koprodukci, se může pyšnit nejen řadou humorných situací, ale také hvězdným dabérským obsazením v čele s Michael B. Jordanem, Juno Temple či Ambikou Mod.

Animovaná komedie o přátelství mezi malým lesním zvířátkem (v podání držitele Oscara Michaela B. Jordana) a majestátním ptákem (kterého dabuje Juno Temple), přirozenými úhlavními nepřáteli z Údolí , kteří si náhle vymění těla a musí spojit síly, zatímco se pohybují v peří a srsti toho druhého, aby přežili nejdivočejší dobrodružství svého života.

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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