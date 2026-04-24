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Den Země je za námi: co zajímavého přibylo na streamovací platformě Netflix?

Michael Chrobok
Michael Chrobok 24. 4. 12:00
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Snímek ze seriálu Straight To.hell
  • Duben se pomalu blíží ke konci a Netflix opět slibuje zajímavé novinky
  • Tentokrát se můžete těšit třeba na japonské životopisné drama nebo švédskou romantickou komedii

Pátek je tady! A s ním dorazil i náš tradiční seriál, ve kterém vám doporučujeme to nejzajímavější, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix, ať už jde o film, zajímavý seriál, nebo kupříkladu nějaký dokument. Zaujmout by vás tentokrát mohl třeba pohled na nejslavnější japonskou věštkyni v seriálu Rovnou do pekla, britský dokumentární miniseriál o vcelku netradiční životní situaci jménem Mám si vzít vraha? nebo švédská romantická komedie s francouzským nádechem s názvem Těší mě, Agneta.

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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například španělský komediální seriál o krizi mužství s názvem Alfa samci, čtvrtou řadu dokumentárního seriálu z prostředí golfových hřišť jménem Dokonalý švih nebo první řadu nového animovaného seriálu zasazeného do světa Stranger Things s podtitulem Příběhy z pětaosmdesátého.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Mám si vzít vraha? (Should I Marry A Murderer?)

  • Datum premiéry 1. řady: 29. 4. 2026
  • Účinkují: Caroline Muirhead

Dokumentární seriál, ve kterém korunní svědkyně popisuje, jak žila se snoubencem obviněným vraždy a přitom proti němu shromažďovala důkazy. Dokumentární minisérie Mám si vzít vraha? nastiňuje poměrně bizarní situaci, do které se většina z nás patrně nikdy nedostane. Pokud máte rádi detektivky, tenhle příběh by vás rozhodně mohl zaujmout.

Tři roky poté, co byl spáchán a pečlivě utajen násilný zločin, se mladá soudní patoložka Caroline Muirhead seznámí na rande přes Tinder s mužem a rychle se do něj zamiluje. Jejich bouřlivý románek vyústí v zasnoubení a budoucnost, která se jeví jako neohrožená. Její snoubenec však skrývá něco strašného. Když se jí nakonec svěřuje s brutální vraždou a tělem, které nebylo nikdy nalezeno, ocitá se Caroline v nepředstavitelné situaci. Zůstat věrná muži, kterého miluje, nebo riskovat vše tím, že řekne pravdu?

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Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

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