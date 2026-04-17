Jarní pohodička na Netflixu: tyhle novinky si nesmíte nechat ujít

- Jaro je v plném proudu a na Netflix opět zamířily zajímavé novinky
- Byla by chyba vynechat například španělský komediální seriál či animované pokračování Stranger Things
Opět je tady pátek a opět vám přinášíme náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího z filmů, dokumentů a seriálů, co se v následujících sedmi dnech objeví na oblíbené streamovací platformě Netflix. Tentokrát si nesmíte nechat ujít třeba španělský komediální seriál o krizi mužství s názvem Alfa samci, čtvrtou řadu dokumentárního seriálu z prostředí golfových hřišť jménem Dokonalý švih nebo první řadu nového animovaného seriálu zasazeného do světa Stranger Things s podtitulem Příběhy z pětaosmdesátého.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokument o jednom z nejlepších fotbalistů všech dob jménem Ronaldinho: Naprostý unikát, zajímavé anime založené na populární manga sérii Pampelišky nebo nebo druhou řadu netradičního, ale poměrně oblíbeného seriálu Ve při.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Alfa samci (Alpha Males)
- Datum premiéry 5. řady: 17. 4. 2026
- Hrají: Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Otxoa, Raúl Tejón, Santi Millán
Časy se mění a svět je teď plný nezávislých sebevědomých žen. Pedro, Luis, Raúl a Santi se v něm ale cítí nějak ztracení a každý z nich si na novou situaci zvyká po svém. Španělský seriál Alfa samci baví diváky už v páté sérii svým nekonvenčním humorem, který si dělá legraci z řady vážných témat, především pak z krize mužství.
Poté, co se Alfa samci pokusili předefinovat mužství a soužití, narážejí na tvrdou realitu: rozvody, spory o opatrovnictví, obytné karavany, hypotéky a komunitu „Patriarchální pakt“ – velkolepý plán, jak být šťastný se svými kámoši. Zatímco Santi se ve svém svobodném životě stává čím dál radikálnějším, Pedro se nechá strhnout novým milostným vztahem, Luis snáší mučení rozvodového řízení a Raúl se ztrácí ve spirále dekonstrukce. Na druhé straně katastrofy si Luz, Daniela a Esther vyzkouší celé menu: katastrofální rande, OnlyFans zaměřené na nohy a jako třešničku na dortu pobyt na obnovení ženskosti.