Ven vás to netáhne? Na Netflix míří novinky, které si nesmíte nechat uniknout

- Pylová sezóna začíná, stejně jako příchod řady zajímavých novinek na Netflix
- Ujít byste si neměli třeba pohled na kariéru ikonického fotbalisty či druhou řadu populárního seriálu
Je tady druhý dubnový pátek a s ním nesmí chybět ani náš tradiční seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které v následujících sedmi dnech dorazí na oblíbenou streamovací platformu Netflix. Z dnešního výběru stojí za to především dokument o jednom z nejlepších fotbalistů všech dob jménem Ronaldinho: Naprostý unikát, zajímavé anime založené na populární manga sérii Pampelišky nebo nebo druhá řada netradičního, ale poměrně oblíbeného seriálu Ve při.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například pohled na jednu z nejnebezpečnějších amerických náboženských sekt v dokumentárním seriálu Věř mi: Falešný prorok, pohled na souboj dvou šachových velmistrů v dokumentu Neslýchané: Dva v šachu nebo španělský kriminální seriál jménem Gangy Galicie.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov
- Datum premiéry: 11. 4. 2026
- Účinkují: Tyson Fury, Arslanbek Makhmudov, Conor Benn
Tyson Fury je zpátky! Bývalý šampión v těžké váze se vrací na rodnou britskou hroudu, aby se v ringu naživo postavil Arslanbeku Makhmudovovi. Hned zítra se mohou fanoušci sportu a boxu především těšit na zajímavý zápas Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, čímž Netflix opět láká k předplatnému i ty, kteří by se jinak jeho platformě vyhnuli.
Dvojnásobný bývalý šampion v těžké váze Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) ukončuje svou pauzu a v sobotu 11. dubna se na Tottenham Hotspur Stadium utká v velkolepém souboji s drtivým knockoutérem Arslanbekem Makhmudovem (21-2, 19 KO). Tento významný zápas, který pořádají Jeho Excelence Turki Alalshikh a The Ring, bude Furyho prvním zápasem na britské půdě za téměř čtyři roky a bude živě vysílán po celém světě pro více než 325 milionů předplatitelů Netflixu bez dalších nákladů jako vůbec první živé vysílání této platformy ze Spojeného království.