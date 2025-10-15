TOPlist

Najde duplicity a nabízí pokročilé úpravy! OneDrive výrazně vylepšuje práci s fotkami

Jakub Karásek
Jakub Karásek 15. 10. 12:00
3
OneDrive
  • Z úložiště OneDrive se stává komplexní správce fotografií
  • Microsoft přidal několik zajímavých funkcí, které práci se snímky zpříjemní
  • OneDrive vygeneruje vzpomínková videa, seskupí duplicitní fotografie nebo nabídne pokročilé úpravy

Microsoft na konci minulého týdne uspořádal poměrně nenápadnou online konferenci, která se věnovala umělé inteligenci a cloudovému úložišti OneDrive. V rámci přednášky zazněla spousta informací o tom, jak umělá inteligence dokáže zvýšit produktivitu v cloudu, pro běžného uživatele byla ale zajímavější část věnující se fotografiím. Microsoft totiž evidentně pracuje na tom, aby se z OneDrive stal prostor pro zálohu, organizaci a úpravy fotografií, podobně jako například populární Fotky Google.

OneDrive se proměňuje v komplexní fotogalerii

Úložiště OneDrive už několik let umožňuje automatickou zálohu fotografií jak z Androidu, tak z iOS. Ve spojení s předplatným Microsoft 365 a 1TB prostorem pro každého uživatele se jedná o ideální řešení pro ty, kdo se dodnes nesmířili se zpoplatněním služby Fotky Google. Zatímco OneDrive slouží především k prosté záloze fotografií v plném rozlišení, Fotky Google jsou komplexní nástroj pro veškerou správu. Microsoft v minulém týdnu představil několik novinek, které z OneDrive udělají výrazně mocnější nástroj pro správu fotografií, a to jak na webu, tak v mobilních aplikacích.

Nová podoba galerie fotografií na OneDrive
Nová podoba galerie fotografií na OneDrive

OneDrive se například naučil vytvářet „Momentky“, což jsou tematické prezentace fotografií s hudebním podkresem. Uživatelé si tak mohou připomenout snímky z událostí, které se staly například v tento den v minulých letech. Zajímavá je i nabídka „Náhodně vybrané fotky“, skrze kterou můžete objevit dávno zapomenuté poklady.

Úprava fotografií umělou inteligencí
Úprava fotografií umělou inteligencí

Do mobilní aplikace OneDrive rovněž zavítají nové nástroje pro úpravu fotografií využívající umělou inteligenci – snímky bude možné upravovat pomocí různých stylů a filtrů. OneDrive se též naučí v rámci funkce Photo Stack seskupovat rozmazané nebo duplicitní fotografie. Předplatitelé služby Microsoft 365 se mohou těšit také na nástroj, který bude navrhovat rozmazané a nežádoucí obrázky ke smazání.

Aplikace OneDrive pro Windows
Aplikace OneDrive pro Windows

Velkou novinkou bude tzv. Agent fotografií. V rámci aplikace Microsoft 365 Copilot bude možné přirozeným jazykem komunikovat s umělou inteligencí a žádat ji o nalezení konkrétních fotografií – například z minulého týdne, z letošní dovolené v Chorvatsku apod. Rovněž bude možné popsat slovy, co se na dané fotografii nachází, načež Copilot prohledá celou vaši galerii a snímek najde. Umělá inteligence se kromě toho naučí vytvářet alba a sdílet je. Agent fotografií bude k dispozici pouze předplatitelům nedávno představené služby Microsoft 365 Premium.

Microsoft plánuje v příštím roce vydat novou aplikaci OneDrive pro systém Windows, která bude veškeré prvky výše obsahovat.

