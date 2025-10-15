Najde duplicity a nabízí pokročilé úpravy! OneDrive výrazně vylepšuje práci s fotkami

- Z úložiště OneDrive se stává komplexní správce fotografií
- Microsoft přidal několik zajímavých funkcí, které práci se snímky zpříjemní
- OneDrive vygeneruje vzpomínková videa, seskupí duplicitní fotografie nebo nabídne pokročilé úpravy
Microsoft na konci minulého týdne uspořádal poměrně nenápadnou online konferenci, která se věnovala umělé inteligenci a cloudovému úložišti OneDrive. V rámci přednášky zazněla spousta informací o tom, jak umělá inteligence dokáže zvýšit produktivitu v cloudu, pro běžného uživatele byla ale zajímavější část věnující se fotografiím. Microsoft totiž evidentně pracuje na tom, aby se z OneDrive stal prostor pro zálohu, organizaci a úpravy fotografií, podobně jako například populární Fotky Google.
Úložiště OneDrive už několik let umožňuje automatickou zálohu fotografií jak z Androidu, tak z iOS. Ve spojení s předplatným Microsoft 365 a 1TB prostorem pro každého uživatele se jedná o ideální řešení pro ty, kdo se dodnes nesmířili se zpoplatněním služby Fotky Google. Zatímco OneDrive slouží především k prosté záloze fotografií v plném rozlišení, Fotky Google jsou komplexní nástroj pro veškerou správu. Microsoft v minulém týdnu představil několik novinek, které z OneDrive udělají výrazně mocnější nástroj pro správu fotografií, a to jak na webu, tak v mobilních aplikacích.
OneDrive se například naučil vytvářet „Momentky“, což jsou tematické prezentace fotografií s hudebním podkresem. Uživatelé si tak mohou připomenout snímky z událostí, které se staly například v tento den v minulých letech. Zajímavá je i nabídka „Náhodně vybrané fotky“, skrze kterou můžete objevit dávno zapomenuté poklady.
Do mobilní aplikace OneDrive rovněž zavítají nové nástroje pro úpravu fotografií využívající umělou inteligenci – snímky bude možné upravovat pomocí různých stylů a filtrů. OneDrive se též naučí v rámci funkce Photo Stack seskupovat rozmazané nebo duplicitní fotografie. Předplatitelé služby Microsoft 365 se mohou těšit také na nástroj, který bude navrhovat rozmazané a nežádoucí obrázky ke smazání.
Velkou novinkou bude tzv. Agent fotografií. V rámci aplikace Microsoft 365 Copilot bude možné přirozeným jazykem komunikovat s umělou inteligencí a žádat ji o nalezení konkrétních fotografií – například z minulého týdne, z letošní dovolené v Chorvatsku apod. Rovněž bude možné popsat slovy, co se na dané fotografii nachází, načež Copilot prohledá celou vaši galerii a snímek najde. Umělá inteligence se kromě toho naučí vytvářet alba a sdílet je. Agent fotografií bude k dispozici pouze předplatitelům nedávno představené služby Microsoft 365 Premium.
Microsoft plánuje v příštím roce vydat novou aplikaci OneDrive pro systém Windows, která bude veškeré prvky výše obsahovat.