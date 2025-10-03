Konkurence pro ChatGPT? prémiová AI zamířila do Microsoft 365, stojí stejně jako ta od OpenAI

- Předplatné Microsoft 365 se rozšiřuje o novou úroveň
- Kombinuje v sobě výhody rodinného předplatného Microsoft 365 a prémiové funkce umělé inteligence
- Cena je příznivých 549 korun měsíčně
Microsoft v tomto týdnu zatřepal se svojí nabídkou předplatných. Nejen, že jsme se dočkali významného zdražení služby Xbox Game Pass Ultimate, redmondští nám také představili novou úroveň předplatného Microsoft 365. Nebude pro každého, ale svoji cílovou skupinu si bezesporu najde.
Microsoft 365 Premium: pro náročné uživatele AI
Microsoft na začátku letošního roku zdražil základní předplatné Microsoft 365 – důvodem se tehdy stala integrace asistenta Copilot, který v aplikacích Office dokáže výrazně pomoci uživatelům vytvářet a upravovat dokumenty. Umělá inteligence je hlavní tváří i nově představeného plánu Microsoft 365 Premium.
Microsoft 365 Premium v sobě kombinuje výhody standardního rodinného předplatného Microsoft 365 a služby Copilot Pro, která byla určená pro náročné uživatele využívající umělou inteligenci. Nově se jedná o jeden kompaktní balík, v rámci kterého uživatelé získají:
- Aplikace Office pro 1-6 osob (každý uživatel získá pět licencí pro Windows, Mac, Android, iOS nebo iPadOS)
- 1 TB prostoru na OneDrive pro každého člena
- Funkce umělé inteligence Copilot
- Přístup k exkluzivním AI funkcím
- Přístup k nejnovějším a nejvýkonnějším jazykovým modelům
- Nejvyšší limity pro generování obsahu v aplikacích (generování hlasu a obrázků pomocí modelu ChatGPT-4o, podcasty Copilot, Deep Research, Vision a Actions)
Působivé je, že cena tohoto balíku činí 5 489 korun za rok (549 korun měsíčně), což je stejná částka, jakou si Microsoft dosud účtoval za samotnou službu Copilot Pro. Uživatelé, kteří si předpláceli jak Microsoft 365, tak Copilot Pro, tak ušetří nemalé peníze, respektive za stejné peníze dostanou navíc rodinné předplatné Microsoft 365.
Nová nabídka od Microsoftu se stává přímou konkurencí pro službu ChatGPT Plus, která stojí stejné peníze a nabízí podobné funkce, avšak bez kancelářských aplikací a velkorysého cloudového úložiště. Pokud pokročilé AI funkce nevyužijete, stále máte možnost předplatit si standardní balíčky Microsoft 365 za původní ceny – 269 korun měsíčně pro jednotlivce a 349 korun měsíčně pro rodiny.