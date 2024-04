Nadšenec podomácku vylepšil Nintendo Switch. Novou Zeldu spustil ve 4K, co Kingdom Come?

Nadšenec s přezdívkou naga podomácku zdvojnásobil paměť RAM u Nintenda Switch

V některých hrách včetně českého Kingdom Come došlo ke zvýšení výkonu

Většina testovaných titulů však byla pevně omezena na tovární čtyři gigabajty

Očekávaný nástupce populární kapesní konzole Nintendo Switch je stále v nedohlednu a podle nejnovějších zákulisních informací se ho nedočkáme dříve než na začátku příštího roku. Herním nadšencům a kutilům v jedné osobě nějaký ten měsíc čekání navíc dost možná ani nevadí. Není divu – s podomácky vylepšeným Switchem ve verzi OLED se jim totiž podařilo některé hry rozchodit plynuleji či dokonce ve 4K rozlišení.

Dvojnásobná paměť

Za zdařilým kutilským projektem stojí youtuber s přezdívkou naga, který se rozhodl, že odstraní tovární paměti RAM a místo nich konzoli osadí dvěma 4GB moduly s vyšší frekvencí. Tímto krokem v podstatě zdvojnásobil dostupnou operační paměť konzole. Následným testováním poměrně překvapivě zjistil, že zatímco některé tituly dodatečnou paměť využily, většina byla pevně omezena na tovární čtyři gigabajty.

V několika vybraných hrách se i přesto podařilo dosáhnout poměrně zajímavých výsledků. Ve spojení s přetaktováním běží pecky jako Mortal Kombat 1, Kingdom Come Deliverance či Alien Isolation mnohem lépe než na základním hardwaru. Naopak takovou nejnovější Zeldu s podtitulem Tears of the Kingdom se sice podařilo zprovoznit v rozlišení 4K, byť zdaleka ne s uspokojivým výkonem.

Král ray tracingu?

Nintendo Switch se kvapně blíží ke konci své životnosti, takže lze předpokládat, že podobných experimentů bude přibývat. Příští konzole od Nintenda, na jejíž oficiální představení stále čekáme, by měla být výrazně výkonnější než její předchůdce. Specifikace čipu T239 od Nvidie přesto naznačují, že nelze očekávat výkon na úrovni ani nejslabší konzole současné generace, tedy Xboxu Series S.

Navzdory tomu se novinka může stát velmi výkonným zařízením s podporou ray tracingu. Nintendo Switch 2, jak se konzoli mezi fanoušky přezdívá, údajně podporuje technologii DLSS Ray Reconstruction, která v podporovaných hrách přináší značné vizuální vylepšení.