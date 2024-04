Jedna z nejhezčích her současnosti? Horizon Forbidden West vypadá na PC úchvatně

Počítačová verze hry Horizon Forbidden West dorazila ve velmi dobrém technickém stavu

I díky pokročilým technologiím od Nvidie se navíc dost možná jedná o jednu z nejhezčích her současnosti

V celé své kráse – tedy v rozlišení 4k a 80 FPS – si hru můžete prohlédnout na parádním videu od nadšence Jacoba Freemana

Hra Horizon Forbidden West se může pochlubit jednou z nejzdařilejších verzí pro počítače za poslední dobu. A že to rozhodně nelze brát jako samozřejmost – v neuspokojivém technickém stavu vyšly třeba i takové pecky jako The Last of Us Part 1, Star Wars Jedi: Survivor a nedávno také očekávané RPG Dragon’s Dogma 2. Pokračování nevšedního postapokalyptického dobrodružství však na PC nejen dobře vypadá, ale také téměř bezchybně funguje.

Horizon 2 vs. RTX 4080 Super

Můžete se o tom ostatně přesvědčit v přiloženém videu od nadšence Jacoba Freemana, který pořídil záznam z hraní ve 4K a 80 FPS. Freeman, známý propagátor Nvidie, chtěl ukázat, jak hra vypadá na opravdu výkonném počítači osazeném grafickou kartou GeForce RTX 4080 Super a se zapnutou technologií DLAA pro vyhlazování pomocí umělé inteligence. A že se je rozhodně na co dívat.

Verze pro počítače, jejíž vývoj mají na svědomí odborníci na portování her ze studia Nixxes, obdržela od svého vydání už několik aktualizací a vylepšení. Tvůrci navíc potvrdili, že aktuálně pracují na přidání podpory technologie pro generování snímků AMD FSR 3. Hra Horizon Forbidden West dorazila na PC 21. března, předtím byla dostupná pouze pro PS5 a PS4. Kompletní edice obsahuje rozšíření Burning Shores, které je k dispozici pouze na PC a PS5, na PlayStation 4 už se z důvodu velkých technických limitací nedostalo.

Seriál v přípravě

Značka Horizon se mezi hráči těší poměrně velké popularitě. Svědčí o tom i připravovaný hraný seriál s názvem Horizon 2074, ve kterém by se měla jako jedna z hlavních postav objevit i Aloy – hlavní hrdinka z herní série. Novinka vzniká pod hlavičkou Netflixu ve studiích PlayStation Productions a Sony Pictures Television a pod dohledem Stevea Blackmana, který se v minulosti podílel na oblíbených seriálech jako Fargo či The Umbrella Academy.