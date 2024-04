Horizon: Forbidden West je s technologiemi od Nvidie zážitek bez kompromisů

Otestovali jsme Horizon: Forbidden West s technologiemi od Nvidie

Rozdíl v hraní s DLSS 3, Reflex a DLAA je v celé řadě situací opravdu výrazný

Díky Nvidii nemusíte dělat kompromisy v grafické kvalitě a přesto vám hra poběží maximálně svižně

Hraní na PC bylo vždy tak trochu o co nejlepší grafice. Výkonné počítače posouvají hranice videoherního průmyslu kupředu už nějaký ten pátek, přičemž jedním z předních tahounů je v současné době bezesporu kalifornský gigant Nvidia. Ta se svými výkonnými grafickými kartami GeForce či technologiemi jako DLSS a Reflex posouvá vnímání herní grafiky i za pomocí umělé inteligence. Jedna z nejhezčích her současnosti, Horizon: Forbidden West nedávno dorazila z konzole PlayStation 5 na PC a pochopitelně je napěchovaná tím nejlepším od Nvidie.

Na čem jsem Horizon: Forbidden West testoval?

Než přejdeme k samotné hře, pojďme si nejprve představit herní stroj, na kterém jsem Horizon testoval. Jedná se o herní notebook Asus ROG Zephyrus G16 GU603ZI, který se chlubí dedikovanou grafikou Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, 16″ IPS displejem s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a obnovovací frekvencí 165 Hz, 14jádrovým procesorem Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM či 512GB SSD NVMe M.2.

Tohle kombo je na hraní i těch nejnovějších her více než dostačující a Horizon rozběhá bez větších problémů na nejvyšší možné detaily. Za cenu 36 990 Kč se podle mě jedná o rozumný herní stroj, který vám nějaký ten pátek na hraní vydrží, pokud nejste příznivci klasického stolního PC, ale chcete hrát také na cestách a mobilita je pro vás zkrátka důležitá.

Asus ROG Zephyrus G16 splňuje požadavky pro testování pokročilých technologií od Nvidie a navrch k tomu na první pohled nevypadá, jako klasický herní notebook. Jeho decentní design narušuje lehká perforace na víku s RGB efektem a mimo velikost prakticky nemáte jak poznat, že se jedná o herní bestii, tedy do doby, než zapnete podsvícení klávesnice.

Ta potěší všechny RGB nadšence, neboť umí hrát všemi barvami. Ačkoli má notebook také kvalitní reproduktory, ventilátory na plný výkon umí být poměrně hlučné, takže jsem během hraní preferoval sluchátka. Na cestách si na plný výkon užijete hraní jen něco okolo dvou hodin, takže se od zásuvky raději příliš nevzdalujte. Teď už ale k samotné hře.

Druhý díl pokračuje v zajetých kolejích

Horizon: Forbidden West je druhým dílem populárního akčního RPG s otevřeným světem od studia Guerrilla Games. Stejně jako jednička, také dvojka vyniká neotřelým příběhem, dechberoucí grafikou či poutavým postapokalyptickým světem, který vás zvládne přikovat k monitoru na dlouhé hodiny, pokud tomuto žánru holdujete. Opět se chopíte role rusovlásky Aloy, mladé lovkyně klanu Nora, která je zároveň klonem vědkyně Elisabet Sobeck ze Starého světa, v jehož ruinách se hra odehrává.

Hlavním úkolem Aloy je tentokrát najít v regionu zvaném Forbidden West zdroj tajemné nákazy, která zabíjí vše, co zvládne nakazit. Na své pouti narazí Aloy nejen na smrtící stroje představující místní faunu, ale také na znepřátelené kmeny nomádů, kteří se toulají pustinou a snaží se přežít.

Na pouti světem narazíte na údolí překypující flórou, pusté pouště, zasněžené hory, tropické pláže, ruiny starých měst či zajímavé podvodní lokace. Plnohodnotně zrecenzovat titul za poměrně krátkou dobu, která uplynula od vydání na PC je bohužel nereálné, tudíž se alespoň podíváme na grafickou stránku ve spojení s technologiemi od Nvidie.

Vliv technologií Nvidie na plynulost hry je markantní

Horizon: Forbidden West přináší tři hlavní technologie: DLSS 3, Reflex a DLAA (jejich vysvětlení najdete v samostatném infoboxu) za účelem zvýšení výkonu, vizualizace a snížení latence. Jejich nastavení si můžete přizpůsobit ještě před samotným spuštěním hry v rámci launcheru, takže je zcela na vás, které technologie si povolíte a které naopak zakážete. V rámci testování jsem vyzkoušel jejich různé kombinace nejen s ohledem na výkon, ale také na kvalitu. Mimo úpravy tří zmíněných technnologií jsem měl všechny parametry nastaveny na maximální grafické detaily.

Nvidia DLSS 3 – násobí snímkovací frekvenci na grafických kartách řady GeForce RTX 40 a poskytuje hráčům výkon pro vykreslování hry Horizon Forbidden West v nejvyšších detailech a rozlišeních. DLSS 3 přidává technologii Optical Multi Frame Generation pro generování zcela nových snímků a integruje technologii NVIDIA Reflex s nízkou latencí pro optimální odezvu

– násobí snímkovací frekvenci na grafických kartách řady GeForce RTX 40 a poskytuje hráčům výkon pro vykreslování hry Horizon Forbidden West v nejvyšších detailech a rozlišeních. DLSS 3 přidává technologii Optical Multi Frame Generation pro generování zcela nových snímků a integruje technologii NVIDIA Reflex s nízkou latencí pro optimální odezvu Nvidia Reflex – synchronizuje GPU a CPU a zajišťuje optimální odezvu a nízkou latenci systému

– synchronizuje GPU a CPU a zajišťuje optimální odezvu a nízkou latenci systému Nvidia DLAA – je metoda anti-aliasingu, jejíž hlavní prioritou je zlepšení kvality obrazu na úkor výkonu, bez ohledu na zvýšení nebo snížení rozlišení

Nejprve trochu teoretických hodnot. Nvidia provedla hned několik měření výkonu v rámci různých konfigurací, přičemž grafiky se lišily v rozpětí od RTX 4060 až po RTX 4090, zatímco ostatní výbava zahrnovala Intel Core i9-12900K, 32 GB DDR4-4800 RAM a Windows 11. Podle Nvidie má ve většině případů DLSS 3 co se týče počtu snímků markantní vliv – velmi často se hodnoty liší téměř dvojnásobně. Kupříkladu ve 4K zvládá RTX 4090 v režimu DLSS 3 Performance až 183 snímků za sekundu, zatímco s vypnutým DLSS se hráči musí spokojit pouze s 96,5 snímky za sekundu.

Nejbližší konfigurace mému stroji v podobě RTX 4070 při Full HD se zapnutým DLSS 3 Quality slibuje 179,1 snímků za sekundu, přičemž s vyplout technologií DLSS se má hra pohybovat okolo 100 snímků. Vzhledem k odlišné konfiguraci oproti referenčním hodnotám nelze tyto hodnoty brát jako výchozí také pro mé testovaní, nicméně uvést je pro zajímavost není na škodu. Jak ale dopadl Horizon: Forbidden West na testované konfiguraci s GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, Intel Core i7-12700H, 16 GB DDR4 RAM a Windows 11?

Jak dopadl Horizon na testované sestavě?

Nejprve jsem zapnul všechny technologie od Nvidie, tedy DLSS 3, Reflex s funkcí Boost a také DLAA. V tomto případě se hra pohybovala stabilně v rozmezí 70 – 100 snímků za sekundu. Vyšší snímkování hra dovolila při méně náročných scénách na menším množství světelných zdrojů, naopak při rychlém pohybu a více světelných zdrojích hra padala blíže k hranici 70 fps. Stabilně se Horizon: Forbidden West pohyboval okolo 88 snímků za sekundu a propady nebyly během hraní příliš znatelné. Po grafické stránce nebylo hře prakticky co vytknout.

Pro druhé testování jsem vypnul technologie DLSS a ponechal jsem zapnuté pouze Reflex a DLAA. I tady byla změna na plynulosti hry vidět, když se Horizon: Forbidden West pohyboval v rozmezí od 70 snímků do 85 snímků za sekundu (průměr 78 fps). Během náročnějších scén nastávaly viditelné propady fps, obzvláště v přímém porovnání se všemi zapnutými technologiemi od Nvidie. Nedá se nicméně říci, že by hra nebyla hratelná, ovšem některé pády frameratu už byly lehce rušivé.

Třetí testování proběhlo se všemi funkcemi vypnutými. V tomto případě titul sice ubral na maximálních snímcích a pohyboval se v rozmezí 65 – 80 snímků za sekundu (v průměru 75 fps), tudíž hraní netrpělo na razantnější propady a pokles snímkové kvality nebyl pouhým okem až tolik patrný. Každopádně v kontrastu s případem, kdy jsem měl všechny technologie od Nvidie zapnuté, se jedná o variantu, ve které bych rozhodně nechtěl trávit delší herní seance, neboť příležitostně hra spadla i pod hranici 65 fps.

Co se týče snímkové frekvence během cutscén, hra měla tendence využívat rozpětí od 60 do 100 snímků za sekundu, ovšem podle jakého klíče netuším. Vzhledem k tomu, že cutscény se odehrávají přímo v enginu hry, může mít na jejich snímkovací frekvenci vliv řada různých faktorů. Skoky nicméně byly pokaždé plynulé a na první dobrou bych bez zapnutého FrameView nepoznal, že je rozpětí takto velké.

Během testování jsem také zkoušel různé varianty se zapnutým anti-aliasingem DLAA, nicméně na panelu s rozlišením 1920 × 1200 pixelů nebyl rozdíl více vidět. Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici monitor, který by disponoval vyšším rozlišením a zároveň podporoval G-Sync, nemohl jsem adekvátně rozdíl v ostrosti hran ověřit.

Bez kompromisů v nastavení grafiky

Hraní náročnějších her na PC jako je právě Horizon: Forbidden West si lze bez technologií od Nvidie představit jen obtížně. Ano, vyšší snímkové frekvence lze dosáhnout i skrze kompromisy v grafickém nastavení, nicméně u takového vizuálního skvostu, jakým druhý Horizon bezesporu je, by to byla až trestuhodná chyba. Je poměrně zarážející, jaký rozdíl dělá DLSS 3 a Reflex v počtu snímků, aniž by bylo potřeba dělat kompromisy v kvalitě.