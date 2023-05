Nabíjíte bezdrátově? iPhone 15 odstraní jedno velké omezení

iPhone 15 nejspíše povolí 15W nabíjecí výkon pro všechny bezdrátové nabíječky

Pravděpodobně už nebude potřeba příslušná certifikace

V případě klasického drátového nabíjení se ovšem pravidla nerozvolní

Bezdrátové nabíjení je v případě iPhonu už nějaký ten pátek standardem, avšak systém MagSafe je stále poměrně nový. Ten se Apple rozhodl podpořit certifikací Made for MagSafe, díky které mohou nabíječky třetích stran dobíjet telefon bezdrátově na plných 15 W. Kdo tuto certifikaci nezískal či má ve své nabídce pouze obyčejnou bezdrátovou nabíječku využívající standardu Qi, musel se spokojit s nižším nabíjecím výkonem, tedy 7,5 W. Tomu ale od příští generace nejspíše odzvoní.

15 W bez omezení?

Podle leakera s přezdívkou yeux1122 v případě příští generace iPhonu 15 bude možné telefon bezdrátově dobíjet při plných 15 W, a to i v případě, že výrobci nabíječek třetích stran nezískají příslušnou certifikaci Made for MagSafe. Fanoušci bezdrátového dobíjení si tak konečně budou moci zakoupit oblíbenou nabíječku, aniž by se museli ohlížet na to, zda využije plný nabíjecí potenciál telefonu.

Tato informace ovšem neznamená, že by Apple od své politiky vlastních certifikací úplně upustil. Kupříkladu se spekulovaným přechodem z Lightningu na USB-C vstoupí do hry certifikace Made for iPhone, která bude omezovat výrobce kabelů a příslušenství třetích stran. Bez souhlasu Applu tak nejspíše nepůjde rychle přenášet data či dobíjet plnou rychlostí skrze drátovou nabíječku.