Na Surface Duo se podařilo rozjet Windows 11. Má to ale spoustu háčků

Komunikátor Surface Duo měla původně pohánět speciální verze systému Windows nazvaná Andromeda OS, avšak kvůli problémům s vývojem nakonec Microsoft vsadil na Android. Vývojář Gustave Monce se s tím nicméně nesmířil a pokusil se na Surface Duo rozjet Windows 11. Jak pochodil?

Monce není v podobných iniciativách žádný nováček, v minulosti například na Lumii 950 XL rozjel systémy Windows 10 a 10X.

Zatímco u Lumie nahrazovala počítačová Windows původní mobilní systém, v případě Surface Duo se vývojáři podařilo zprovoznit dual boot – při spuštění si tak uživatel může vybrat, zda chce používat původní Android, nebo Windows 11 (verzi pro ARM). Každý ze systémů si přitom pro svůj provoz přivlastní polovinu úložiště.

Zatímco Android je možné spouštět přímo na zařízení, spuštění Windows 11 bohužel vyžaduje připojení zařízení k počítači. Další omezení tkví v nepodpoře dotykové vrstvy nebo stylusu. Nefunguje ani fotoaparát, síť a několik dalších prvků. Je to tedy stejné jako u každého podobného projektu – sice to „jde“, ale na každodenní používání to rozhodně není.

We've made available an early preview of the work I've done on Surface Duo. It's still early, not much works, but you can try it as early as today if you want to.

Guide: https://t.co/mCTcNBVd4J

UEFI: https://t.co/BC2T2hXFlh

Drivers: https://t.co/40yyQeS5u3

— Gustave Monce (@gus33000) March 10, 2022