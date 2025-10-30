Na internet uniklo přes 180 milionů hesel! Ověřte si, zda mezi nimi není i to vaše

- Největší e-mailové služby hlásí masivní únik hesel
- Celkem je v oběhu takřka 183 milionů přístupových údajů
- Únik se týká například Gmailu, Outlooku či Yahoo
Bezpečnost na internetu je v dnešní době klíčovou záležitostí a do budoucna bude toto odvětví ještě důležitější s tím, jak rychle přesouváme svůj život do digitálního prostředí. Tu a tam se i přes přísná bezpečnostní opatření stane, že se nekalým živlům podaří odcizit přístupové údaje k e-mailovým schránkám velkých služeb. To se nyní podle australského kyberbezpečnostního experta Troye Hunta stalo velkým e-mailovým službám, jako je Gmail, Outlook či Yahoo.
Hackeři získali přístup k milionům přihlašovacích údajů
Celkem bylo odhaleno na 3,5 terabajtu dat, včetně e-mailových adres, hesel a webových stránek, na kterých byly zadány „Všichni hlavní poskytovatelé tam mají své e-mailové adresy,“ uvedl Hunt pro DailyMail. Pokud máte e-mailové účty zaregistrované na Yahoo, Outlooku, Gmailu, případně u jiného poskytovatele, neváhejte pro jistotu zkontrolovat, zda vaše heslo náhodou nebylo odhaleno. K tomu slouží například webová stránka Have I Been Pwned, kde stačí jen zadat váš e-mail a výsledky se vám rázem zobrazí.
Pokud vaše přihlašovací údaje z nějaké služby unikly na internet, doporučujeme si co nejdříve změnit na daných službách přihlašovací údaje. V případě samotného e-mailového účtu pak výrazně doporučujeme aktivovat si dvoufázové ověřování, které pomůže zabezpečit váš účet před nechtěnými návštěvníky. Jedním z možných moderních řešení je také využívání passkeys, jenž jsou postavena na standardu WebAuthn a využívají unikátní kryptografický klíč, který párují s každou webovou stránkou nebo účtem.
K incidentu došlo v dubnu 2025, ale teprve nyní jej kybernetický expert zveřejnil. Heslo k vašemu e-mailovému účtu přitom není jedinou věcí, která mohla být hacknuta, ohrožena jsou také jedinečná hesla spojená s vaším e-mailovým účtem, která používáte na jiných webových stránkách, jako jsou Amazon, eBay a Netflix. „Hackeři mohli získat přístup také k webovým stránkám, na které se se svým e-mailovým účtem přihlašujete,“ varuje Hunt. Pokud patříte mezi zasažené uživatele, rozhodně se změnou hesel neotálejte.