Na Fixed padly obří slevy. Oblíbená MagPowerstation za 799 Kč a chytrý Tag jen za 299 Kč

Listopad jede na plné obrátky a Black Friday s ním. V Mobil Pohotovosti teď najdete i produkty od Fixed, české značky, která nabízí širokou škálu příslušenství, které vám může výrazně zlehčit běžný život. Slevy šplhají až přes 50 % a vy tak ušetříte několik set korun.

Pohodlné cestování s lokátorem

Vybitý telefon, sluchátka a do toho hodinky, nebo ztracené zavazadlo? Nepohodlné cestování je s Fixed dávno pasé.

Ať už na cestách, nebo i doma, vybíjíte jedno zařízení za druhým, nabíječka 3v1 Fixed MagPowerstation Alu 2 zvládne bez problému dobít až tři zařízení současně. Hlavní plocha využívá technologii Qi2, která zajišťuje rychlé a efektivní dobíjení. Druhá nabíjecí plocha je určena pro AirPods či jiná bezdrátová sluchátka, která nabíjí s výkonem 3,5 W, a třetí slouží pro dobíjení hodinek Apple Watch s výkonem 2,5 W.

A tam, kde nestačí nabíjecí stanice, zaručeně pomůže velká 5 000mAh powerbanka Fixed MagZen 5 Crystal s bezdrátovým nabíjením a Qi2 a podporou MagSafe.

Fixed se rozhodlo zatočit i se ztracenými zavazadly a nejen těmi; chytré lokátory vám pomohou najít i peněženku, klíče nebo třeba zapomenutou kabelku. Lokátor Fixed Tag Card vyřešil problém ztracených peněženek elegantně a precizně – jednoduše vsuňte lokátor velikosti kreditní karty do peněženky a mějte díky Bluetooth spojení vždy jasno, kam jste ji položili.

Fixed Tag je potom kompaktní lokátor, který si můžete připnout na klíče, batoh nebo vložit do zavazadla. V aplikaci Apple Najít vždy uvidíte jeho polohu na mapě a jeden z největších stresů z cestování rázem opadá.

Fixed se se slevami letos utrhlo ze řetězu, proto nabídka rozhodně nekončí. Další pomůckou na cesty je držák do auta Fixed MagClick s podporou MagSafe. Ten vám umožní mít telefon během jízdy na očích, a dokonce ho bude současně i nabíjet.

Příslušenství Fixed MagPowerStation

Vychytávky pro iPad

Samozřejmě se myslelo i na každého, kdo hledá komfort například při práci nebo obecně tráví čas na počítači/tabletu. V Mobil Pohotovosti najdete extra slevy rovnou na několik takových produktů. Například na pouzdro Fixed Typee s bezdrátovou českou klávesnicí s magnetickým uchycením pro Apple iPad 10.9″ (2022) a iPad 11 (2025), u kterého padla cena téměř o šest stovek.

Klávesnice je vybavena multidotykovým touchpadem a funkčními klávesami, které podporují specifická gesta a klávesové zkratky pro iPadOS, aby byl uživatelský zážitek podobný práci na MacBooku. Celkový dojem z používání podtrhne už jen dotykové pero pro iPady Fixed Graphite Pro.

Celou nabídku Fixed extra slev najdete už teď na mp.cz.

PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany.

