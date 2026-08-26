Myslíte si, že je MacBook Air lehký? Huawei MateBook Pro S vás přesvědčí o opaku

- Huawei představil počátkem srpna nový notebook MateBook Pro S
- Jedná se o stylově vypadající laptop s výbornou výbavou
- Navíc se může pochlubit naprosto bezkonkurenční hmotností
Když se řekne tenký a lehký notebook, většina uživatelů si vybaví MacBook Air. Jeho představení, kdy ho Steve Jobs vytáhl na pódiu z papírové obálky formátu A4, se řadí k těm nejlegendárnějším výstupům a tento model víceméně definoval to, co si pod pojmem tenký a lehký notebook představujeme. Tuto definici ale nyní kompletně přepisuje Huawei.
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Tak lehký, že ostatní závidí
Aktuální MacBook Air je sice stále velmi tenký a jeho šasi má na výšku 11,3 až 11,5 mm, nicméně co se hmotnosti týče je již dávno za zenitem. Menší model s 13palcovým displejem váží 1,23 kg a větší, 15palcová verze ukáže na misce vah dokonce 1,51 kg. To opravdu nejsou nijak zázračné hodnoty a většina hlavních konkurentů je na tom v tomto směru lépe.
Nejlehčí laptopy v kategorii od 13 po 15 palců váží lehce pod jeden kilogram a ti opravdoví premianti (Fujitsu FMV Note U, Asus ExpertBook B9) disponují hmotností od 850 po 880 gramů. No a pak je tu ještě Huawei a jeho nový MateBook Pro S. Ten nabízí displej s úhlopříčkou 14,2 palce a neuvěřitelnou hmotnost pouhopouhých 798 gramů. Jde o nejlehčí laptop na světě.
Konstrukce je postavena okolo slitiny hořčíku a lithia, měla by být náležitě odolná a Huawei se zaměřil také na vylepšení její nosnosti a strukturální pevnosti.
Lehký, tenký a velmi dobře vybavený
Pod hranici 800 gramů se žádný notebook na trhu ještě nedostal a jedná se o špičkovou hodnotu, která v tomto směru stanovuje nový benchmark. Pro upřesnění ještě zbývá dodat zbývající údaje, týkající se konstrukce v podobě rozměrů, které jsou 310,8 × 220,9 × 11,9 mm. Tato novinka tedy sice není tenčí než MacBook Air, ale nižší hmotnost je podle nás přece jen o chlup důležitější.
Displej je typu OLED, má tenké rámečky a nabízí vysoké rozlišení 3120 × 2080 pixelů v kombinaci s frekvencí 120 Hz. Jeho maximální jas se může vyšplhat až na 1 600 nitů a navíc je dotykový. Klávesnice disponuje podsvícením, zdvih jednotlivých kláves je 1,5 mm a pod ní se nachází rozměrný touchpad s podporou vícedotykového ovládání a rozpoznáním síly tlaku.
Vlastní procesor i operační systém
MateBook Pro S pohání tovární procesor Huawei (konkrétně model Kirin XE90) a z vlastní zahrádky pochází také operační systém HarmonyOS. Operační paměť je k dispozici s kapacitami 16, 24 nebo 32 GB a vnitřní úložiště může mít 512 GB nebo 1 TB. Konektivní výbava zahrnuje WiFi (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) a Bluetooth 6.0.
Na šasi najdeme dva porty USB-C, přičemž jeden podporuje DisplayPort 1.2 a v zapínacím tlačítku se nachází snímač otisků prstů. Za zmínku pak určitě stojí i baterie s kapacitou 54 Wh a vysokým podílem křemíku (10 %), díky čemuž mohl Huawei dosáhnout nízké hmotnosti bez toho, aniž by omezoval hustotu energie u akumulátoru.
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Cena a dostupnost
Huawei MateBook Pro S, v současné době nejlehčí notebook na světě, který zaujme například také povrchovou úpravou s texturou připomínající jemný samet, je aktuálně k dispozici v Číně. Výrobce ho nabízí v pěti odstínech (žlutá, fialová, bílá, šedá a černá) a jeho základní cena byla stanovena na 7 999 čínských jüanů, což je zhruba 29 900 korun včetně DPH.