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Smartphone nové generace? Huawei Pura X View láká na malý displej s nezvyklým poměrem stran

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 8. 18:00
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Huawei Pura X View (7)
  • Značka Huawei se pokouší zaujmout smartphonem s nezvyklými proporcemi
  • Huawei Pura X View je nižší a širší než většina dnešních telefonů
  • Kompletní odhalení proběhne příští týden

Smartphone je dnes hotová věc. Zepředu vypadají současné telefony prakticky stejně, zezadu povětšinou nacházíme odlišnost pouze v provedení hlavního fotoaparátu. Do dnešního stavu jsme se dostali postupnou iterací, která se ale v posledních letech omezila spíše jen na mezigenerační navyšování výkonu a vylepšování fotoaparátů. Huawei se nyní pokouší narušit zavedené pořádky, a přichází s telefonem, který se od běžné produkce viditelně odlišuje.

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Huawei Pura X View: nižší a širší telefon

Neobvyklé tvary přitahují pozornost. To ostatně potvrdil nedávno uvedený ohebný smartphone Galaxy Z Fold 8, u kterého Samsung vsadil na nižší a širší displeje a stvořil tak hit letošního léta. Málokdo si však pamatuje, že podobnými proporcemi přišel už letos v dubnu skládací smartphone Huawei Pura X Max. Čínská firma se nyní pokouší prosadit tento neobvyklý tvarový faktor i u běžného neohebného telefonu.

Huawei Pura X View v červené barvě

Není to tak dávno, co výrobci nasazovali do svých telefonů obrazovky s poměrem stran 16:9. Poté ale nastoupil trend ztenčování rámečků, zejména nahoře a dole, díky kterému se displeje postupně protahovaly do širokoúhlejších poměrů. Huawei se nyní vrací zpátky „ke kořenům“ a do telefonu Huawei Pura X View nasazuje obrazovku s poměrem stran 16:9,5, tentokrát ale zcela bez rámečků.

Fyzické rozměry telefonu bohužel neznáme, oficiálně dokonce nebyla prozrazena ani úhlopříčka displeje – musíme tak věřit serveru GSMArena, který tvrdí, že obrazovka má v diagonále 6,39″. Jedná se o AMOLED displej s rozlišením 1 320 × 2 232 pixelů, špičkovým jasem 6 500 nitů a ultratenkými rámečky (1,05 mm), díky nimž zobrazovači patří 96,1 procent čelní plochy. Součástí displeje je kruhový otvor pro selfie kamerku a snímač otisků prstů.

Displej smartphonu Huawei Pura X View

Fotoaparáty zatím neznámé

Huawei před námi tají i fotovýbavu – z obrázků lze pouze vyčíst, že telefon je vybaven trojicí fotoaparátů, s největší pravděpodobností se jedná o standardní kombinaci hlavní, širokoúhlé a přibližovací kamery. Všechny tři fotoaparáty by měly mít rozlišení 50 megapixelů, avšak potvrzené to zatím nemáme. Fotoaparáty jsou poskládané podobně jako u smartphonů Google Pixel, tedy do oválného modulu táhnoucího se přes celou šířku telefonu.

Huawei Pura X View údajně pohání čipset Kirin 9030s, který v tomto případě může být spárován s až 12 GB RAM a 1TB úložištěm. Akumulátor se pyšní velkorysou kapacitou 7 000 mAh, podrobnosti o nabíjení zatím neznáme. Navzdory vysoké kapacitě je ale celý telefon příjemně tenký – v pase má pouze 6,68 mm a váží 201 gramů. K dispozici budou čtyři barevné varianty – černá, bílá, béžová a červená.

Premiéra příští týden

Kompletní odhalení smartphonu Huawei Pura X View proběhne příští pátek 28. srpna, kdy se dozvíme nejen veškeré parametry, ale také hlavně prodejní cenu.

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Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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