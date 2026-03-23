Muž, který změnil pornoprůmysl. Zakladatel OnlyFans Leonid Radvinsky zemřel ve věku 43 let

- Majitel známé platformy OnlyFans Leonid Radvinsky zemřel ve věku 43 let
- Osudný se mu stal dlouhodobý boj s rakovinou
- Jeho platforma měla podporovat nezávislé tvůrce, nejvíce ji však proslavila pornografie
Ať už se nám to líbí, či nikoli, pornografie do značné míry přispěla k rozšíření technologií mezi běžnou populaci. Celé odvětví přitom definovalo několik průkopníků, kteří zkrátka přemýšleli o lidské sexualitě jinak než v běžných škatulkách. Jedním z nich byl také Leonid Radvinsky, který vlastnil platformu jménem OnlyFans. Ta propojuje tvůrce obsahu přímo s cílovým publikem, a i když se na této platformě nevyskytuje jen sexuálně explicitní obsah, právě ten OnlyFans nejvíce proslavil.
Leonid Radvinsky zemřel po dlouhém boji se zákeřnou nemocí
Nyní přišla smutná zpráva – Leonid Radvinsky ve věku 43 let zemřel. Radvinsky se narodil na Ukrajině a vyrostl v Chicagu, přičemž platformu OnlyFans koupil v roce 2018 od jejích dvou zakladatelů se sídlem ve Velké Británii. Její popularita prudce vzrostla během pandemie koronaviru, díky čemuž se Radvinsky již o tři roky později dostal na každoroční seznam miliardářů časopisu Forbes. „Zemřel v klidu po dlouhém boji s rakovinou,“ potvrdila společnost OnlyFans ve svém prohlášení, v němž požádala o respektování soukromí jeho rodiny.
Společnost OnlyFans byla založena v roce 2016 a jedná se o sociální platformu, na které mohou tvůrci zveřejňovat videa a fotografie a účtovat předplatitelům jednorázové nebo měsíční poplatky. Tvůrci na OnlyFans sdílejí nejrůznější obsah, od videí o vaření až po fitness, ale širokou oblibu si platforma získala především díky pornografii a způsobu, jakým podporuje propojení tvůrců a fanoušků prostřednictvím živých přenosů, osobních zpráv a žádostí o fotografie a videa vytvořené na míru. Za hostování tohoto materiálu si OnlyFans bere 20% podíl ze všech plateb.
Podle nejnovějších údajů z rejstříku Companies House dosáhla společnost v roce 2024 tržeb ve výši 1,4 miliardy dolarů (cca 29,4 miliardy korun) z transakcí přesahujících 9 miliard dolarů (cca 190 miliard korun), přičemž platforma měla více než 377 milionů předplatitelů a publikovalo na ní přibližně 4,6 milionu tvůrců. Společnost také čelila kritice ohledně způsobu, jakým na svých stránkách reguluje obsah a uživatele, kteří by teoreticky měli být starší 18 let.