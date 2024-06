X jako konkurence pro OnlyFans? Muskova sociální síť začala podporovat porno

Pokud jde o šíření nahoty a sexuálního obsahu, byla sociální síť Twitter, nyní známá pod názvem X, vždy „trochu někde jinde“ (ostatně třeba účet cestovatele Dana Přibáně by mohl vyprávět). S trochou snahy šlo na síti najít vše od lehké erotiky až po tvrdší pornografii, přičemž sociální gigant se příliš nenamáhal s pravidelným promazáváním, což je vzhledem k americkému původu sítě přinejmenším překvapivé. To ovšem nicméně neznamená, že by X bylo plné pornografie – pokud jste ji vyloženě nehledali, patrně jste na ni díky rozumným algoritmům nejspíše ani nenarazili.

Šedá zóna, ve které se pornografie na síti X nyní nachází, je ovšem minulostí. Kdo by ale čekal populární restriktivní přístup, byl by na omylu – jak si všiml TechCrunch, společnost X aktualizovala své pokyny a umožňuje uživatelům sdílet dobrovolně vytvořenou a šířenou nahotu nebo sexuální chování dospělých, pokud je označena a není na viditelném místě, jako je profilový obrázek nebo banner. Po zveřejnění článku účet @Safety na síti X napsal: „Zavedli jsme zásady týkající se obsahu pro dospělé a násilného obsahu, abychom zpřehlednili naše pravidla a zprůhlednili prosazování těchto oblastí. Tyto zásady nahrazují naše dřívější zásady pro citlivá média a násilné projevy – ale to, proti čemu je vymáháme, se nezměnilo.“

We have launched Adult Content and Violent Content policies to bring more clarity of our Rules and transparency into enforcement of these areas. These policies replace our former Sensitive Media and Violent Speech policies – but what we enforce against hasn’t changed.

