Elon Musk zase vymýšlí zbytečnosti. Novinka na síti X vás nepříjemně překvapí

Sociální síť X se po transformaci z Twitteru změnila po vícero stránkách, přičemž jednou z velkých změn byla větší propagace placených funkcí, takzvaného X Premium. Vzhledem ke kontroverzím aktuálního majitele Elona Muska se ne každý chtěl chlubit tím, že mu platí pravidelné měsíční platby, avšak zároveň nechtěl přijít o výhody, jako delší příspěvky či možnost úprav po publikování. Řešením byla možnost skrýt si modrou fajfku na profilu, která nově označuje uživatele, kteří si předplácí službu Premium.

Pokud jste se modrou fajfkou chlubit nechtěli, nyní máte smůlu. Podle všeho se excentrický miliardář rozhodl, že opět změní pravidla hry. Podle oznámení, které ve čtvrtek obdrželo několik uživatelů, platforma postupně ruší možnost skrývat modré fajfky uživatelů Premium. Síť X zavedla dobrovolné zobrazování modré fajfky loni v létě a není přesně jasné, proč platforma plánuje tuto funkci odstranit, ani kdy tato změna vstoupí v platnost pro všechny uživatele.

Twitter says it is removing the "hide your checkmark" feature lolololol pic.twitter.com/PQFPbAGhef

— Ben Goggin (@BenjaminGoggin) April 11, 2024