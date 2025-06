Muskův humanoid v ohrožení? Tesla přišla o klíčovou osobu celé divize

Plány Elona Muska v oblasti robotiky jsou více než smělé. Ostatně když představil robota jménem Optimus, neváhal stanovit také ambiciózní datum, kdy se budeme moci poprvé s těmito humanoidními androidy setkat v reálném provozu. Nyní to vypadá, že jsou v miliardářově plánu trhliny. Vedení divize humanoidních robotů v rámci Tesly totiž opustil její šéf Milan Kovac.

Ačkoli na sociální síti společně se svým odchodem neváhal upozornit, že se v rámci plánů společnosti „nic nemění“, je přeci jen otázkou, proč by šéf opouštěl divizi těsně před zahájením prodeje – ještě v březnu Kovac ujišťoval, že ambice vyrobit tisíce robotů v letošním roce platí.

Over the past 9+ years, I’ve had the immense privilege to work with some of the most brilliant minds in AI & engineering. I’ve built friendships that will last a lifetime.

This week, I’ve had to make the most difficult decision of my life and will be moving out of my position.… pic.twitter.com/ENwYRDQkMO

— Milan Kovac (@_milankovac_) June 6, 2025