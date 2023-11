Muskovi ujely nervy. Jděte do pr****, vzkázal inzerentům

Elon Musk se ostře vyjádřil na adresu inzerentů, kteří nedávno opustili síť X

Oznámil, že se nenechá vydírat a poslal všechny do patřičných míst

Za své antisemitské výroky se nicméně v zápětí omluvil

Excentrický miliardář Elon Musk není znám jen pro své byznysové úspěchy, ale také pro řadu kontroverzních kroků a vyjádření. Těmi rozhodně nešetří a nezřídka dokáže popudit nejen širokou veřejnost, ale také své obchodní partnery. Jedním z jeho posledních výstřelků bylo schvalování antisemitského obsahu na sociální síti X, které se nelíbilo některým velkým inzerentům. Společně s analýzou společnosti NewsGuard, která tvrdí, že Musk na bývalém Twitteru zveřejňuje reklamy i pod dezinformačními příspěvky, což je v rozporu s jeho předchozím vyjádřením, došla inzerentům trpělivost a s Muskovou sociální sítí ukončili spolupráci.

Musk si s inzerenty nebral servítky

Nebyl by to ale Elon Musk, kdyby nezačal hledat chybu jinde, než ve svých krocích. Na konferenci DealBook si nebral s inzerenty servítky a pořádně se do nich obul. „Doufám, že s tím přestanou. Neinzerujte u nás,“ zmínil toto téma v rozhovoru s Andrewem Rossem Sorkinem. „Jestli se mě někdo bude snažit vydírat skrze příjmy z reklamy, vydírat penězi, ať jde do prdele. Jděte do prdele. Je to jasné? Doufám, že ano,“ ostře kritizoval odliv inzerentů. Zároveň si rýpnul i do Boba Igera, ředitele společnosti Disney. Právě Disney patří mezi prominentní společnosti, které přestaly na síti X v souvislosti s Muskovými výroky inzerovat.

Pokud se velcí inzerenti nevrátí zpět, má miliardář o budoucnosti sociální sítě X poměrně jasno. „Tento bojkot společnost zničí a dozví se to všichni na planetě Zemi. X bude pryč a hlavním důvodem bude bojkot inzerentů,“ promluvil až mučednickým tónem směrem k publiku, kdy neváhal jasně označit případného viníka pádu X. Podle deníku The New York Times přestalo v poslední době na síti X inzerovat více než 100 značek a společnosti hrozí, že do konce roku přijde o 75 milionů dolarů (cca 1,6 miliardy korun).

Musk nicméně není zcela odtržený od reality, jak by se mohlo zdát. „Když se podívám zpět, neměl jsem na toho člověka reagovat. V podstatě jsem předal nabitou zbraň těm, kteří mě nenávidí, a pravděpodobně i těm, kteří jsou antisemité, a za to se docela omlouvám. Nebyl to můj záměr,“ zpytoval miliardář svědomí. Na místě je nicméně otázka, zda neměl omluvou za své výroky začít, namísto toho, aby poslal největší obchodní partnery do patřičných míst a ještě je k tomu obvinil z toho, že chtějí jeho společnost úmyslně zničit.