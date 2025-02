Muskova AI Grok 3 výrazně zlepšila své schopnosti, porazila Google i ChatGPT

Společnost xAI Elona Muska představila třetí generaci Groka, tedy nejnovější iteraci svého chatbota s umělou inteligencí, jehož cílem je konkurovat GPT-4o od OpenAI, Gemini od Googlu, Claudovi od Antrhopicu a v neposlední řadě i nedávno často skloňovanému čínskému DeepSeeku.

Grok 3 je k dispozici předplatitelům služby X Premium+, zatímco nově zavedená úroveň předplatného, SuperGrok, nabízí pokročilejší funkce za příplatek. Musk tvrdí, že nový model výrazně překonává svého předchůdce, Grok 2, v oblasti uvažování a výpočetního výkonu. A také tvrdí, že jde o nejlepší AI pod sluncem.

Během živého vysílání, v němž byl chatbot představen, zdůraznil Musk Grokův údajně jedinečný přístup k hledání pravdy a prohlásil: „Grok 3 je umělá inteligence hledající maximální pravdu – i když je tato pravda někdy v rozporu s tím, co je politicky korektní.“ Za připomenutí stojí, že předchozí verze chatbota čelily kritice za šíření dezinformací, nedostatečné moderování obsahu a například i za tvorbu mírně řečeno právně i morálně velice diskutabilních obrázků.

Jak moc utržený ze řetězu bude Grok 3 se teprve uvidí v následujících týdnech a měsících, nicméně dá se očekávat, že zrovna Muskův Grok bude na podstatně delším vodítku, než například poměrně striktní Gemini od Googlu.

Jednou z výrazných funkcí Grok-3 je DeepSearch, nový výzkumný nástroj na bázi umělé inteligence, který je navržen tak, aby poskytoval komplexnější odpovědi na dotazy uživatelů založené na argumentaci. Na rozdíl od tradičních vyhledávačů formuluje DeepSearch svůj myšlenkový proces, jehož cílem je nabídnout vyšší úroveň přesnosti a vhledu.

Grok tím v podstatě dorovnává konkurenci, neboť nějakou obdobu svého DeepSearche mají i ChatGPT (zatím jen pro předplatitele tarifu Pro, velice brzy i pro nás Pluskaře) a Gemini, který s byl se svým DeepResearch první.

Grok 3 také zavádí dva odlišné režimy uvažování: Režim „Think“, který zobrazuje postupné uvažování umělé inteligence, a režim „Big Brain“, určený pro složité úlohy vyžadující větší výpočetní zdroje. V podstatě nejde o nic radikálně nového, opět tu máme „jen“ dorovnání standardů ostatních modelů.

Na podporu vývoje Grok 3 rozšířila xAI svou superpočítačovou infrastrukturu. Superpočítačový klastr Colossus v Memphisu ve státě Tennessee se zdvojnásobil a je nyní vybaven 200 000 grafickými procesory, což z něj dělá jednu z největších výpočetních sestav určenou pro umělou inteligenci na světě. xAI tak nezahálí a snaží se agresivně dotazovat svoji největší konkurenci a etablované hráče v oblasti AI, jmenovitě především OpenAI a Google.

Zvýšené výpočetní zdroje nebyly ale jen na parádu, ale přispěly k opravdu působivým skokům v benchmarcích. Grok 3 totiž vyskočil hned na vrchol v Chatbot Arena a analytici z oboru, včetně bývalého výzkumného pracovníka OpenAI Andreje Karpathyho, poznamenali, že model svými schopnostmi logického uvažování konkuruje špičkovým modelům umělé inteligence OpenAI, i když některá omezení přetrvávají, včetně občasných nepřesností ve výsledcích DeepSearch.

Na druhou stranu je otázkou, zda takové poměřování si datových center a počtu karet od Nvidie je vůbec efektivní. Ve chvíli, kdy tu máme DeepSeek, jehož čísla tedy musíme brát s velkou rezervou, a další open source modely, bude zajímavé sledovat, jak moc se xAI obří investice do vlastního hardwaru vyplatí. Grok 3 totiž není zadarmo, není dostupný všude a běžným uživatelům může být vcelku jedno na kolika kartách od Nvidie ho vědci z xAI trénovali.

Přístup k modelu Grok 3 se řídí odstupňovanou strukturou předplatného: X Premium+ (40 USD/měsíc) vám poskytne základní funkce okamžitě. Pak tu máme SuperGrok (dalších 30 USD/měsíc), který zahrnuje už i pokročilé možnosti uvažování a přednostní přístup k novým funkcím.

Za zmínku ale určitě stojí, že SuperGrok přichází současně s nedávným zvýšením ceny služby X Premium+, jejíž cena se v prosinci zvýšila z 16 na 22 dolarů a nyní na 40 dolarů měsíčně. Nemluvě o tom, že zatímco Grok 2 si v rámci sítě X vyzkoušet můžete, na Grok 3 si musíte nechat zajít chuť – v EU chatbot zatím není a ani na oficiálním webu xAI není uvedeno kdy k nám dorazí.

Andrej Karpathy je přední odborník v oblasti umělé inteligence, známý svými příspěvky k hlubokému učení a počítačovému vidění. Dříve působil jako ředitel výzkumu umělé inteligence ve společnosti Tesla, spoluzakládal OpenAI a teď pracuje v Eureka Labs. A pokud chceme alespoň trochu „nezávislý“ odborný názor na Grok 3, můžeme se jednoduše podívat na názor Karpathyho – ten si už chatbota vyzkoušel a poměrně lidsky své poznatky sesumíroval, tudíž nemusíme koukat jen a pouze do tabulek poměrně nečitelných benchmarků, které nám toho o běžném využití chatbotů stejně zase tolik neřeknou.

I was given early access to Grok 3 earlier today, making me I think one of the first few who could run a quick vibe check.

Thinking

✅ First, Grok 3 clearly has an around state of the art thinking model ("Think" button) and did great out of the box on my Settler's of Catan… pic.twitter.com/qIrUAN1IfD

— Andrej Karpathy (@karpathy) February 18, 2025