OpenAI spustilo Deep Research: AI, která za vás udělá hloubkový průzkum internetu

OpenAI před pár hodinami spustilo dalšího unikátního agenta jménem Deep Research

Zamýšlí se nad obsahem internetu a na jeho základě dělá hluboké a detailní rešerše na expertní úrovni

Využívá dosud nevydaný model OpenAI o3, který Sam Altman označil za první krok ke skutečné „přemýšlející“ AI

OpenAI včera představilo unikátní nástroj Deep Research. Jde o zcela nového agenta, který posouvá hranice vyhledávání a analýzy informací. Zapomeňte na klasické modely, které odpovídají jen na základě předtrénovaných dat nebo zběžného proběhnutí internetu. Deep Research brouzdá internetem v reálném čase, analyzuje obrovské množství zdrojů a sestavuje podrobné reporty, které mohou konkurovat práci profesionálních analytiků. Možnosti využití jsou v tomto ohledu téměř nekonečné a rozhodně se jedná o velkou věc.

Co dělá Deep Research tak revolučním?

Doteď byla umělá inteligence limitovaná tím, že buďto neměla přímý přístup k aktuálním informacím nebo se informace z internetu stávaly pouze povrchním obsahem kontextového okna, ostatně zkuste se zeptat ChatGPT ať vám najde články z předchozího dne. Něco vám najde, ale nebude to z předchozího dne. Deep Research tohle kompletně mění – dokáže samostatně vyhledávat, číst články, analyzovat tabulky, extrahovat klíčová data z PDF a syntetizovat poznatky do ucelené zprávy. Nad tím vším dokáže krokově uvažovat za pomoci, zatím neuveřejněného, modelu o3. To znamená, že už nemusíte trávit hodiny manuálním dohledáváním informací, AI to zvládne za vás.

Největší rozdíl oproti předchozím modelům je absence latencí. Kde běžné jazykové modely odpovídají v řádu sekund, Deep Research může pracovat pět, deset nebo dokonce třicet minut na jednom úkolu. OpenAI si stojí za tím, že kvalitní výzkum vyžaduje čas a hlubokou analýzu – a právě tímto směrem se ubírají první opravdoví AI agenti.

Jak můžete Deep Research využít?

Využití Deep Research sahá daleko za rámec běžného vyhledávání. Mezi nejzajímavější scénáře patří:

Tržní analýza – Hledání dat o adopci technologií, změnách v mobilním trhu nebo predikce trendů na základě historických údajů. Deep Research dokáže nejen sledovat trendy a růst jednotlivých segmentů, ale i provádět srovnávací analýzy mezi regiony, identifikovat hlavní hráče na trhu a jejich strategické kroky. Díky schopnosti zpracovávat velké množství historických dat dokáže AI předpovědět pravděpodobné scénáře vývoje v daném odvětví, ať už jde o technologický sektor, e-commerce nebo finanční trhy. To je obzvlášť užitečné pro firmy plánující expanzi, investory hledající nové příležitosti nebo startupy vyhodnocující konkurenci.

– Hledání dat o adopci technologií, změnách v mobilním trhu nebo predikce trendů na základě historických údajů. Deep Research dokáže nejen sledovat trendy a růst jednotlivých segmentů, ale i provádět srovnávací analýzy mezi regiony, identifikovat hlavní hráče na trhu a jejich strategické kroky. Díky schopnosti zpracovávat velké množství historických dat dokáže AI předpovědět pravděpodobné scénáře vývoje v daném odvětví, ať už jde o technologický sektor, e-commerce nebo finanční trhy. To je obzvlášť užitečné pro firmy plánující expanzi, investory hledající nové příležitosti nebo startupy vyhodnocující konkurenci. Vědecký výzkum – Prohledávání akademických databází, porovnávání studií a syntetizace nejnovějších poznatků. Deep Research umožňuje rychlý přístup k odborným článkům, preprintům a vědeckým publikacím, což z něj činí neocenitelný nástroj pro výzkumníky a akademiky. Model dokáže nejen procházet širokou škálu zdrojů, ale také automaticky analyzovat jejich relevanci, extrahovat klíčová data a generovat srovnávací analýzy. Díky pokročilým schopnostem rozpoznávání kontextu umí AI vyhodnocovat kvalitu studií, spojovat různé hypotézy a navrhovat možné směry dalšího výzkumu. To výrazně urychluje proces objevování nových poznatků v oblastech, jako jsou medicína, bioinformatika, kvantová fyzika nebo sociální vědy.

– Prohledávání akademických databází, porovnávání studií a syntetizace nejnovějších poznatků. Deep Research umožňuje rychlý přístup k odborným článkům, preprintům a vědeckým publikacím, což z něj činí neocenitelný nástroj pro výzkumníky a akademiky. Model dokáže nejen procházet širokou škálu zdrojů, ale také automaticky analyzovat jejich relevanci, extrahovat klíčová data a generovat srovnávací analýzy. Díky pokročilým schopnostem rozpoznávání kontextu umí AI vyhodnocovat kvalitu studií, spojovat různé hypotézy a navrhovat možné směry dalšího výzkumu. To výrazně urychluje proces objevování nových poznatků v oblastech, jako jsou medicína, bioinformatika, kvantová fyzika nebo sociální vědy. Osobní rozhodování – Výběr nejlepších produktů podle specifických kritérií bez nutnosti číst stovky recenzí. Deep Research dokáže porovnávat ceny, technické specifikace, uživatelské recenze i odborné testy a sestavit podrobnou analýzu nejlepších možností na trhu. To znamená, že pokud například hledáte nový telefon, AI nejenže vyhledá dostupné modely, ale také analyzuje jejich výkon, výdrž baterie, kvalitu displeje a poměr cena/výkon na základě dat dostupných od výrobce, ale také na základě recenzí nejen z našeho webu smartmania.cz.

– Výběr nejlepších produktů podle specifických kritérií bez nutnosti číst stovky recenzí. Deep Research dokáže porovnávat ceny, technické specifikace, uživatelské recenze i odborné testy a sestavit podrobnou analýzu nejlepších možností na trhu. To znamená, že pokud například hledáte nový telefon, AI nejenže vyhledá dostupné modely, ale také analyzuje jejich výkon, výdrž baterie, kvalitu displeje a poměr cena/výkon na základě dat dostupných od výrobce, ale také na základě recenzí nejen z našeho webu smartmania.cz. Zdravotní rešerše – Analýza nejnovějších medicínských studií, zpracování individuálních lékařských zpráv a návrh možných léčebných postupů. Deep Research dokáže prohledávat a syntetizovat nejnovější výzkumy v oblasti medicíny, farmakologie a biotechnologií, což umožňuje lékařům, vědcům i pacientům rychlý přístup k relevantním informacím. Model zvládne analyzovat klinické studie, sledovat vývoj léčebných metod a poskytovat srovnání mezi různými přístupy. Kromě toho umí na základě lékařských zpráv a symptomatických popisů vyhledávat potenciální diagnostické scénáře a doporučovat další kroky. To může výrazně pomoci v personalizované medicíně, kde se hledají nejvhodnější léčebné plány na základě genetických predispozic a zdravotní historie pacienta.

Jedním z nejvýznamnějších příkladů praktického využití je analýza možností léčby rakoviny, kde Deep Research poskytl hlubší a detailnější odpovědi než samotní specialisté. Dokázal dohledat studie, které nebyly součástí původních konzultací, a přispěl k lepšímu rozhodování pacientů.

Deep Research překonává všechna dosavadní měřítka

Výkon modelu byl otestován na nejnovějších AI benchmarkech a výsledky jsou působivé. Na Humanity’s Last Exam, což je test s více než 3 000 otázkami napříč 100 odbornými disciplínami, dosáhl Deep Research 26,6 % přesnosti – dvojnásobek oproti předchozím nejlepším modelům. Dále na benchmarku GAIA, který testuje schopnost modelů vykonávat vícekrokové úkoly, dosáhl nového rekordu.

Model Přesnost (%) GPT-4o 3,3 Grok-2 3,8 Claude 3.5 Sonnet 4,3 Gemini Thinking 6,2 OpenAI o1 9,1 DeepSeek-R1 9,4 OpenAI o3-mini (medium) 10,5 OpenAI o3-mini (high) 13 OpenAI Deep research 26,6

Interní testy OpenAI odhalily, že model dokáže výrazně zkrátit čas odborné rešerše. Například:

V chemii snížil dobu rešerše ze 4 hodin na několik minut

Lingvisté ušetřili až 5 hodin hledání informací

Lékaři dokázali rychleji analyzovat genovou terapii

To ukazuje, že Deep Research není jen vylepšený vyhledávač, ale skutečný digitální asistent pro expertní analýzu.

Ostatně vůbec není nutné soustředit se jen na dodané informace od OpenAI. Osobně jsem Deep Research zkoušel na několika otázkách a výstupy jsou až neuvěřitelně kvalitní. Několik konkrétních ukázek je přímo v mém YouTube videu.

Co se děje „na pozadí“?

Deep Research běží na „přizpůsobené“ verzi modelu O3, který prošel pokročilým tréninkem s využitím posilovaného učení. Výsledkem je model, který:

Samostatně hledá a analyzuje informace – otevírá webové stránky, prochází články, extrahuje data z grafů a PDF souborů

Strategicky plánuje kroky rešerše – využívá nově získaná data k vylepšení dalšího vyhledávání

Cituje zdroje přesněji než kdy dřív – v odpovědích uvádí konkrétní věty a pasáže, nikoliv jen obecné odkazy

Tento přístup umožňuje modelu sestavovat komplexní analytické zprávy, které se blíží kvalitě lidských expertů. Není však třeba se bavit jen o expertech. Pro většinu z nás jsou rešerže a průzkumy otravnou nutnou náplní práce, kterou děláme s nechutí a podle toho vypadá výsledek. Deep Research tuto činnost nejen že odstraňuje, on ji posouvá na úroveň lepší, než které bychom s nevolí dosáhli my.

Vyhlídky do budoucnosti

Deep Research je zatím dostupný pouze pro uživatele OpenAI Pro, ale brzy se rozšíří na další úrovně, včetně týmových a akademických plánů.

Do budoucna OpenAI plánuje propojení Deep Research nejen s internetem, ale i s podnikovými databázemi, specializovanými datovými sklady a vědeckými archivy. To umožní firmám a institucím využívat AI na míru, aniž by musely trénovat vlastní modely. Hlavním cílem OpenAI je vytvořit plně autonomní AI agenty, kteří dokážou samostatně vykonávat složité úkoly. Deep Research je prvním krokem k této vizi.

AI, která přemýšlí jako člověk?

Deep Research není jen další funkce ChatGPT – je to další náznak tzv. agentní AI, která umí plánovat, vyhledávat a syntetizovat informace na úrovni, která byla donedávna vyhrazena pouze lidem. Zatímco běžné AI modely odpovídají v rámci sekund, Deep Research si bere čas, aby doručil skutečně promyšlené a podložené odpovědi. Ať už jde o akademický výzkum, tržní analýzu nebo osobní rozhodování, tento model přináší nový standard v tom, jak získáváme informace.

Tohle je teprve začátek. OpenAI nám ukazuje budoucnost, kde AI nebude jen odpovídat na otázky – bude za nás provádět skutečné rešerše, analyzovat data a poskytovat ucelené poznatky. A jak se ukazuje, budoucnost už je tady.