Musk potvrdil nový Roadster. Na stovku zrychlí pod sekundu, premiéra už brzy

Elon Musk to má s dodržováním termínů složité a asi všichni už víme, že na jeho projekty je potřeba si počkat. Takový Cybertruck byl odhalen na konferenci v roce 2019 a prvních reálných vozů se zákazníci dočkali teprve nedávno. Nyní se po příspěvcích zakladatele automobilky Tesla na sociální síti X znovu mluví o sportovním modelu Tesla Roadster.

Prototyp jeho druhé generace byl odhalen už v roce 2017, přičemž uvedení do prodeje bylo naplánováno na rok 2020. Od té doby se Musk o „novince“ zmínil ještě mnohokrát, ale nyní se zdá, že se konečně blíží. V mezičase inženýři Tesly pracovali na Modelu 3, Modelu Y i tolik propíraném Cybertrucku. Na Roadster druhé generace se ale nezapomnělo a Musk nyní na „Xku“ uvedl, že do konce roku má být dokončen finální prototyp a výroba započne v příštím roce.

Tonight, we radically increased the design goals for the new Tesla Roadster.

There will never be another car like this, if you could even call it a car.

— Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024