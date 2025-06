Musk otáčí a jde tvrdě do Donalda Trumpa. Figuruje v Epsteinových spisech, prohlásil

Elon Musk si nebral servítky a na sociální síti X tvrdě zaútočil na prezidenta USA Donalda Trumpa

Ve svém příspěvku zmínil, že se jeho jméno nachází v nechvalně proslulých Epsteinových spisech

Své obvinění nicméně ničím hmatatelným nepodložil

Co začalo jako velké a silné spojenectví, které mohlo „vstoupit do dějin“, nakonec skončilo hůř než rozvod zhrzených manželů. Když totiž Donald Trump začal rýsovat partnerství s Elonem Muskem, který nakonec v rámci jeho administrativy řídil nově zřízené speciální oddělení z názvem Department of Government Efficiency (oddělení pro efektivitu veřejné správy, zkráceně DOGE), jistě si nepředstavoval, že po pár měsících skončí v troskách.

Spor Muska a Trumpa přerůstá v otevřenou válku

Co skutečně stálo za začátkem sporu, v současné chvíli nevíme, nicméně na veřejnosti se první rozmíška objevila v souvislosti s novým daňovým zákonem, který Musk kritizoval s tím, že zvýší zadlužení Spojených států a může vést až k bankrotu. Trump mu na to odvětil, že je „zklamaný“ Muskovým postojem, přičemž miliardář neváhal a obratem veřejně zalitoval finanční podpory Trumpovy kampaně se slovy, že „je nevděčný“ a bez něj by volby prohrál.

Mark this post for the future. The truth will come out. — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Trump si poté nebral servítky a podle něj „se zbláznil“ , přičemž by měl přestat pobírat vládní pobídky a dotace. Musk poté začal koketovat s myšlenkou třetí strany (politika USA funguje na bipolárním principu soupeření demokratů a republikánů, kdy má kandidát jiné strany jen málo šancí na úspěch) a zároveň začal volat po Trumpově odvolání a jeho nahrazení viceprezidentem JD Vancem. V neposlední řadě Musk sdílel na síti X svými slovy „bombu“ v podobě obvinění, že se jméno Donalda Trumpa nachází v dokumentech týkajících se soudu s Jeffrey Epsteinem, na takzvaných „Epstein papers“.

Co jsou to Epstein papers? „Epstein papers“ označují soubor soudních a vyšetřovacích dokumentů spojených s Jeffrey Epsteinem, americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním delikventem, který byl obviněn z organizování rozsáhlé sítě zneužívání nezletilých dívek. Jsou klíčovým zdrojem informací o rozsahu a povaze zneužívání, kterého se Epstein dopustil, a o jeho kontaktech s významnými osobnostmi. Jejich postupné zveřejňování pokračuje i v roce 2025, kdy se staly předmětem politických debat a vyšetřování.

Musk své odvážné tvrzení (či spíše pomluvu) ničím nepodložil a v současné chvíli se toto tvrzení ani nikterak ověřit nedá, tudíž je potřeba brát s rezervou. Figurování Donalda Trumpa v těchto dokumentech by nicméně nebylo až tak překvapující, ostatně on sám byl soudem shledán vinným v kauze falšování úředních záznamů poté, co zaplatil za mlčenlivost pornoherečce Stormy Daniels, která s ním měla intimní styk. Vynaložené peníze měl totiž evidovat v rozporu z pravidly jako právní výdaje. Tímto verdiktem získal Donald Trump jedno prvenství – jako první bývalý prezident v historii Spojených států byl pravomocně odsouzen za trestný čin.

Je nicméně zajímavé sledovat, jak se dva mocní a bohatí muži rozhádali, a postupně budou jistě rádi rozplétat pozadí svých rozepří. V tomto ohledu se nicméně nabízí otázka, nakolik je etické ze Muskovy strany k tomuto sporu využívat jednu z největších sociálních sítí světa s velmi velkým dosahem, kterou má ve svém vlastnictví. Na druhou stranu Trump se také nezdráhá využívat pro vzkazy Muskovi prostor určený jeho úřadu, jejž mu přiřkla média s globálním dosahem. Jak nakonec celý spor skončí, se teprve ukáže, avšak hezký pohled to s nejvyšší pravděpodobností nebude.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.