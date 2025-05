Musk končí v Bílém domě! Trumpa navíc zkritizoval kvůli zákonu o daních

O čem se dříve spekulovalo se nyní stalo skutečností – miliardář Elon Musk končí v administrativě Spojených států, kde vedl speciální oddělení z názvem Department of Government Efficiency (oddělení pro efektivitu veřejné správy, zkráceně DOGE). Muskův odchod se očekával, neboť Začátkem tohoto měsíce oznámil, že se hodlá stáhnout z administrativy USA a výrazně méně utrácet za politické kampaně, protože do Trumpovy prezidentské kampaně investoval téměř 300 milionů dolarů (cca 6,6 miliard korun).

Zároveň také slíbil, že se bude více věnovat společnosti Tesla, přičemž jeho působení v politice nejspíše přispělo k výraznému poklesu prodejů jeho elektromobilů. „Poslání @DOGE se časem jen posílí, protože se stane životním stylem celé vlády,“ napsal Musk s tím, že jeho pozice zvláštního vládního zaměstnance končí. Role zvláštního vládního zaměstnance je totiž omezena lhůtou 130 dnů – tato lhůta se již výrazně blížila svému naplnění, protože za datum Muskova nástupu považuje založení DOGE, které proběhlo 20. ledna letošního roku.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025