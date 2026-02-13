Mřížkovaný design a špičkový zvuk. Asus představil drátový headset ROG Kithara

- Tchajwanský Asus představil nová sluchátka ROG Kithara
- Jedná se o model určený pro hráče, ale zaujme i uživatele s vytříbeným sluchem
- Výrobce se zaměřil na kvalitu zvuku a sluchátka nabízejí hned několik typů připojení
Asus je jedním z předních výrobců herních periferií a v rámci své divize ROG dodává na trh všechny možné typy, od klávesnic, myší, až po sluchátka. Právě do poslední kategorie nyní tchajwanský výrobce přispívá prostřednictvím nového headsetu ROG Kithara. Vypadá opravdu zajímavě a již je možné ho předobjednat i v Česku.
Nová herní sluchátka
Tato nová sluchátka vsází na drátové připojení, což není úplně typické, ale klasický drát zaručí tu nejlepší možnou odezvu, což je samozřejmě u headsetu zaměřeného na hráče velmi důležité. ROG Kithara zaujmou na první pohled také zajímavým vzhledem s mřížkovanými náušníky, což není jen designový, ale i plně funkční prvek.
Prostřednictvím těchto mřížek proudí vzduch, takže sluchátka mají otevřenou konstrukci a budou pohodlná i při delších herních maratonech. Hlavový most je složen ze tří vrstev (koženka + prodyšná síťovina + paměťová pěna), samozřejmě je stavitelný a na konstrukci byl použit také kov v podobě destičky s diamantovým výbrusem.
Otevřená konstrukce pro ještě lepší vlastnosti
Otevřená konstrukce má v porovnání s uzavřenou několik výhod a není to jen o proudění vzduchu. Konstruktéři u této novinky navrhli tvar náušníků tak, aby lépe oddělily basy, středy a výšky, což znamená lepší poziční zvuk. Hráči tak budou moct přesněji a rychleji reagovat na události a zvukové podněty ve hrách. Spokojeni ale budou i náročnější uživatelé vyžadující kvalitní zvuk.
Sluchátka jsou postavena okolo planárních magnetických budičů s průměrem 100 mm, které se mohou pochlubit frekvenčním rozsahem 8 – 55 000 Hz. Ve výbavě neschází ani mikrofon s rozsahem 20 – 20 000 Hz, který je na samostatném odnímatelném kabelu, což zaručuje nepřerušovanou a srozumitelnou komunikaci při hraní.
Tím, že se mikrofon nachází na separátním kabelu, se eliminují přeslechy a hráči se dočkají dokonale čisté komunikace. Zajímavý je také kabel k připojení sluchátek, který má vyměnitelné konektory a k připojení je možné použít buď klasický 3,5mm jack, ale i verze 4,4mm nebo 6,3mm. Varianta 4,4mm se používá u high-end sluchátek a nabízí vyvážené (balanced) zapojení.
Cena a dostupnost
Herní sluchátka Asus ROG Kithara se již začínají prodávat, a pokud máte zájem, lze je předobjednat už i v Česku. Jejich cena čítá 7 899 korun a aktuálně se čeká na jejich naskladnění. Kromě PC jsou kompatibilní prakticky se všemi konzolemi od Xbox One, PlayStationu 4 a první generace Nintenda Switch.